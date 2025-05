Melody interpreta 'Esa Diva' por primera vez en Eurovisión: su actuación íntegra, en vídeo

El próximo sábado 13 de mayo el escenario del St. Jakobshalle de la ciudad suiza de Basilea albergará la gran final de la 69ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión tras la victoria de Nemo el año pasado con su tan reivindicativo 'The Code'. Será el colofón de la fiesta eurovisiva, una cita que este martes 13 celebró su primera semifinal.

15 países de los 38 participantes en Eurovisión 2025 compitieron en esta primera fase de selección para conseguir una de las diez plazas en juego para la final: Albania, Azerbaiyán, Bélgica, Chipre, Croacia, Eslovenia, Estonia, Islandia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, San Marino, Suecia y Ucrania.

Pero, ¿cuándo actúa Melody? Cabe recordar que España ya tiene asegurado su lugar en la gala del sábado, como parte del denominado Big Five (el grupo de países que, por su contribución económica a la Unión Europea de Radiodifusión, pasan directamente a la final). Sin embargo, para poder disfrutar de la puesta en escena de 'Esa diva' no hubo que esperar tanto. La española presentó su propuesta en la primera semifinal para ir abriendo boca. Al igual que las actuaciones de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza este año por ser el país anfitrión, su actuación no fue evaluada por el televoto ni por el jurado, aunque sí supuso su carta de presentación en el festival, seguido por más de 200 millones de espectadores en todo el mundo.

Así ha sonado 'Esa diva' en la semifinal de Eurovisión 2025

A las 21:30 de la noche, después de las cuatro primeras actuaciones, la intérprete de 'Esa diva' exhibía al público europeo su propuesta por primera vez. Tres minutos que han hecho vibrar con su energía el St. Jakobshalle, junto a su cuerpo de baile, formado por Álex Bullón, Vicky Gómez, Marc Montojo, Ana Acosta e Iván Matías Urquiaga.

El 'show' de 'Esa diva' comenzó con la artista subida a una plataforma circular y envuelta en sombras. Un juego de luces resaltó la silueta de Melody y su tradicional sombrero cordobés. Al abrir el plano quedó a la vista el atuendo completo, un espectacular vestido negro con una larga cola. Dentro aguardaban los cinco bailarines, que en uno de los momentos más efectistas de la actuación emergían después de rasgar la cola del vestido, como una metáfora imponente sobre la libertad.

Tres un inicio más pausado y épico, la 'diva' de Dos Hermanas bajaba de la plataforma para avanzar a través de una alfombra roja de luces LED hasta el telón del teatro. Al atravesarlo, apareció el vestuario final, un deslumbrante body brillante y plateado, mientras que cantaba el pegadizo 'una diva es valiente y poderosa' del estribillo... Paulatinamente la coreografía fue aumentando en intensidad hasta llegar a su punto culminante, acompañado por el poderío vocal de Melody. Con más fuerza que un huracán, la artista fue recibida con una enorme ovación de los más de 6.500 fans presentes en el estadio.