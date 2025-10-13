Ana Rosa Quintana sentencia a Morante de la Puebla con dos rotundas palabras tras su inesperado adiós de los ruedos

Este domingo Morante de la Puebla se cortaba de manera totalmente inesperada la coleta en Las Ventas. El torero hizo una faena antológica a su segundo toro. Un astado que le lo cogió y lo mandó a la enfermería. Un susto que no evitó ... que el maestro volviera y cortara las dos orejas al morlaco y abriera la puerta grande del coso madrileño. Un adiós a una carrera legendaria de la que Ana Rosa Quintana no ha dudado en manifestarse en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco).

Morante de la Puebla ya está en la historia de la tauromaquia y Ana Rosa Quintana ha hablado alto y claro del torero en el inicio de 'El programa de Ana Rosa'. La entrega de los rehenes de Hamás a Israel, la «espantada» de Pedro Sánchez en la Fiesta Nacional fueron los temas con los que la presentadora abría el matinal de Telecinco pero también dejaba hueco al torero al que rendía un pequeño homenaje al final de su editorial.

«El término 'espantada' es una expresión taurina que se aplica a los malos toreros», comenzaba a decir Ana Rosa Quintana tras haber calificado de esta manera la 'huida' de Pedro Sánchez de la Fiesta Nacional. «Una actitud que contrasta con la de Morante de la Puebla, uno de los más grandes toreros de la historia», señalaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' del diestro. «Ayer tuve la suerte de ser testigo de la cómo el maestro se cortaba la coleta por sorpresa tras ser volteado por un toro y cortar dos orejas», manifestaba la comunicadora que para terminar su editorial sentenciaba la carrera del diestro sevillano con tan solo dos palabras.

Noticia Relacionada 'Supervivientes' llora la muerte de un miembro de su equipo: «Es difícil dar noticias como esta» Mari Carmen Parra Laura Madrueño dio la trágica noticia a la audiencia del 'reality' de Telecinco sin poder contener las lágrimas

«Morante se ha marchado por la Puerta Grande del toreo en una tarde histórica. 25 años de puro arte en los ruedos. Gracias por todo, maestro», concluía rotunda Ana Rosa Quintana sobre Morante de la Puebla ante las cámaras del matinal de Telecinco.