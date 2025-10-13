Suscríbete a
Los 20 rehenes vivos ya han sido entregados por Hamás a la Cruz Roja
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de más lluvias con avisos naranjas en varias zonas

El programa de Ana Rosa

Ana Rosa Quintana sentencia a Morante de la Puebla con dos rotundas palabras tras su inesperado adiós de los ruedos

La presentadora del matinal de Telecinco rindió un pequeño homenaje al diestro sevillano que este domingo se cortaba la coleta en Las Ventas

Christian Gálvez: «Si Jesucristo no ha conseguido unir a todos, no lo va a conseguir nadie más»

Ana Rosa Quintana ha hablado alto y claro en 'El programa de Ana Rosa' del inesperado adiós de Morante de la Puebla.
Ana Rosa Quintana ha hablado alto y claro en 'El programa de Ana Rosa' del inesperado adiós de Morante de la Puebla. Telecinco
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Este domingo Morante de la Puebla se cortaba de manera totalmente inesperada la coleta en Las Ventas. El torero hizo una faena antológica a su segundo toro. Un astado que le lo cogió y lo mandó a la enfermería. Un susto que no evitó ... que el maestro volviera y cortara las dos orejas al morlaco y abriera la puerta grande del coso madrileño. Un adiós a una carrera legendaria de la que Ana Rosa Quintana no ha dudado en manifestarse en 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco).

