'Supervivientes' llora la muerte de un miembro de su equipo: «Es difícil dar noticias como esta»

Gala llena de emoción la de este domingo en 'Supervivientes All Stars' (Telecinco). Y es que, una trágica noticia sacudió a los miembros del equipo del 'reality' de la cadena de Mediaset en Honduras y así lo daba a conocer Laura Madrueño, presentadora, ... sin poder contener las lágrimas desde la Palapa que comunicaba que una compañera había fallecido el fin de semana.

'Supervivientes All Stars' vivía anoche una gala llena de sorpresas. Y es que, la velada vivió una expulsión inesperada y una tanda de nominaciones que pusieron patas arriba el 'reality' de Telecinco. Sin embargo, el arranque del programa comenzó con una triste noticia que dejó un ambiente triste durante toda la noche.

«Ojalá podamos decir buenas noches desde Honduras, como siempre», comenzaba diciendo Laura Madrueño nada más conectar con Sandra Barneda, que se encontraba en el plató de 'Supervivientes All Stars' en Madrid. «Pero hoy, todo el equipo de 'Supervivientes' arrancamos el programa con el corazón encogido», añadía la presentadora desde la Palapa. «Porque hace muy poquitos días, este fin de semana, hemos perdido a una de nuestras compañera, Sandra», comunicaba Madrueño con la voz entrecortada.

«Hoy lo mínimo que podemos hacer es dedicarle este programa a ella, a su eterna sonrisa y a su familia, que también trabaja aquí con nosotros. Sandra, siempre vas a ser parte del equipo de 'Supervivientes' y de este cayo. Gracias por todo lo que nos has regalado. Te vamos a echar muchísimo de menos y un abrazo de parte de todo el equipo de 'Supervivientes'», manifestaba muy emocionada Laura Madrueño, mientras el 'reality' ofrecía un vídeo homenaje a la integrante del equipo.

Sandra Barneda se sumó al pésame y le trasladó su apoyo y cariño a Laura Madrueño que se vino abajo y rompió en llanto. «¡Ay, Laura!», decía conmovida la presentadora al ver a su compañera con el corazón encogido por la emoción y para la que pedía una fuerte ovación. «Porque es difícil dar noticias como esta», señalaba Barneda desde el plató de 'Supervivientes All Stars'.