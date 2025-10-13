Sacan a la luz lo ocurrido en último concierto de Andy y Lucas que sentencia al dúo: «No se soportan y hay que decirlo»

El 'culebrón' de Andy y Lucas sigue adelante tras lo visto en su último concierto. Y es que, 'Aruser@s' (La Sexta) ha puesto sobre la mesa el que ha sido su último concierto y Alfonso Arús, presentador del espacio de ... la cadena de Atresmedia, no ha dudado en fijarse en el detalle que ha pasado desapercibido del 'show' y que sentencia la presunta mala relación de los dos miembros del grupo.

«Bueno, mi tema preferido», comenzaba introduciendo Alfonso Arús a la audiencia de 'Aruser@s'. «Os lo he dicho antes, estoy absolutamente enganchado, mira que nunca en 20 años, no sé si llevan 20 años o más, me habían interesado Andy y Lucas. Estoy absolutamente obsesionado con el culebrón», señalaba el presentador del programa de La Sexta que acto seguido ponía el foco en lo ocurrido durante el concierto y que había pasado desapercibido para muchos.

«El último concierto, ponedme la imagen de la última canción», solicitabaAlfonso Arús que sacaba a la luz lo visto entre Andy y Lucas. «Cuando Lucas está dirigiéndose al público brazos en alto, ahí lo estáis viendo.... mientras, Andy está en la otra esquina absolutamente apesadumbrado, que tiene que ser consolado», apuntaba el presentador de 'Aruser@s' mientras en el vídeo se observaba cómo una persona se acercaba a consolar al cantante.

«Queda patente que no se soportan y hay que decirlo», afirmaba un colaborador del espacio nada más ver la escena, mientras que Alfonso Arús continuaba con los últimos acontecimientos entre Andy y Lucas. «Pero, es que horas después del concierto Andy anuncia que va actuar en solitario y que ya saca disco de Navidad, con lo cual ya lo tenía hecho antes», informaba el presentador que también se fijaba en la contestación del otro miembro del dúo.

«La respuesta de Lucas es la lealtad más importante que la amistad a una persona solo se la conoce de verdad cuando ya no te necesita», leía Alfonso Arús, mientras revelaba en el plató de 'Aruser@s' cuál era la intención de Lucas.

«Los que los conocen aseguran que Lucas querían volver a resucitar con el dúo en dos años. Querían volver a resucitar el duo pero ahora se les ha ido al traste», afirmaba Alfonso Arús ante las cámaras de La Sexta que para terminar verbalizaba lo que todos los fans de Andy y Lucas pensaban tras el último cocierto.

«Yo he visto el concierto varias canciones y es impresionante porque se nota tan poco 'feeling'», sentenciaba Alfonso Arús sobre Andy y Lucas en 'Aruser@s'.