Ana Rosa Quintana señala a Pedro Sánchez por lo que ha desaparecido durante sus años de Gobierno: «¿No os habéis fijado?»

Ana Rosa Quintana ha puesto sobre la mesa un detalle del Gobierno de Pedro Sánchez que ha pasado desapercibido.

Un día más en el que 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) conducido por Ana Rosa Quintana ha 'atizado' al Gobierno por el asunto de las pulseras antimaltrato. Un tema que ha acaparado gran parte del tiempo del matinal, pero que ha dejado hueco a la presencia de Isabel Díaz Ayuso a Alcalá de Henares con motivo de la apertura del curso en la Universidad. Una visita que el espacio se preparaba para vivir en directo y que sin que nadie lo esperase llevaba a la presentadora a poner sobre la mesa un detalle del Gobierno de Pedro Sánchez que había pasado desapercibido hasta la fecha.

'El programa de Ana Rosa' conectaba en directo con el reportero desplazado hasta Alcalá de Henares y este relataba cómo en la zona se podían distinguir dos grupos: los «fans de Ayuso» y los que habían acudido a protestar a las puertas de la Universidad. «¿Os acordáis del concurso 'Furor? Pues, va a tener una especie de duelo de cánticos», comentaba el periodista del matinal de Telecinco que devolvía la conexión al plató hasta la llegada de la presidenta de la Comunidad de Madrid para ver cuál era la reacción de Isabel Díaz Ayuso.

Entonces, de vuelta al estudio de 'El programa de Ana Rosa', Ana Rosa Quintana tomaba la palabra y se hacía eco de un detalle del Gobierno de Pedro Sánchez que había pasado completamente desapercibido hasta la fecha.

«Oye, ¿no os habéis fijado?», alertaba la presentadora del matinal de Telecinco a los colaboradores que tenía en la mesa. «Curiosamente, que durante todos estos años que está Pedro Sánchez en el Gobierno ya no hay mareas. Ni verdes, ni blancas, ni azul», apuntaba Ana Rosa Quintana ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa' que para terminar su inciso dejaba una rotunda afirmación tras lo visto en la apertura del curso en Alcalá de Henares: «Vuelven las mareas».