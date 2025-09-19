Nuria Roca se pronuncia sin filtros sobre que las empresas tengan que atender en catalán

Nuria Roca ha sido rotunda en 'El Hormiguero' al hablar sobre que las empresas fuera de cCtaluña tengan que atender en catalán.

'El Hormiguero' (Antena 3) cerraba la semana con la visita de Luz Casal. Así, la cantante se sentaba junto a Pablo Motos para divertirse durante un buen rato con Trancas y Barrancas. Sin embargo, más allá de la entrevista, el programa como cada jueves también tenía su tertulia de actualidad con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Juan del Val y Nuria Roca. Un punto y final a la emisión del espacio de la cadena de Atresmedia que llevó a conocer la rotunda opinión de la presentadora de 'La Roca' (La Sexta) sobre que las empresas tengan que atender en toda España en catalán.

Con la entrevista a Luz Casal finalizada -en ella la cantante contó todos los detalles de su título nobiliario-, Pablo Motos invitaba a la mesa a sus colaboradores habituales de los jueves para abordar algunos asuntos de actualidad como la cancelación del programa de ABC de Jimmy Kimmel o el pacto del Gobierno con Junts para que las empresas en toda España tengan que atender en catalán en caso de que el cliente así lo quiera.

Un polémico asunto sobre el que se pronunció en el plató de espacio Nuria Roca de manera más que rotunda. «Mi lengua materna es el valenciano, pienso en valenciano y me comunico en castellano», comenzaba diciendo la colaboradora de 'El Hormiguero' ante las cámaras. «Yo entiendo que una empresa, si tiene una delegación catalana, se tenga que atender en catalán. Es obvio porque los catalanes tienen derecho a que se les atienda en su propia lengua, que es la catalana», afirmaba sin rodeos la presentadora de 'La Roca' ante Pablo Motos y el resto de tertulianos de la mesa. «Ahora, de la misma manera, entiendo y me parece absurdo que una empresa que esté en Cuenca tenga que atender en euskera», sentenciaba Nuria Roca sin cortarse en la tertulia de actualidad del programa de Antena 3.