Un soltero, en 'shock' al ser esposado por su cita de forma inesperada: «Os voy a dejar con la duda»

Esposado y maravillado. Así acababa Pedro (54), un chófer de autobús de Tarragona, la satisfactoria cita que protagonizó en 'First Dates' junto a Daniela (53). Y es que el soltero encontró en la pretendienta que el restaurante de Cuatro le buscó a su compañera ideal. Una persona que compartía al 100% su visión de la vida y las relaciones.

Pedro se presentaba como «una persona agradable y simpática». Además, comentaba que «me gusta España por su gastronomía, por su naturaleza, por su tiempo y porque siempre hay una zona de 'cruising'». Y manifestaba su estilo de vida naturista sin ningún tipo de complejo. «En casa voy desnudo. Vivo con mi madre y los dos practicamos naturismo», reseñaba conversando con Carlos Sobera.

En lo relativo al amor, el hombre aspiraba a encontrar «una mujer cariñosa y pasional». Aunque se considera bisexual y ha probado sexualmente casi de todo, «intercambio de parejas, tríos, orgía…», prefiere una chica para mantener una relación.

Pero debería cumplir con un requisito fundamental. «Busco una relación abierta, porque puede que no sea fiel y antes de ser infiel, lo prefiero», revelaba.

Momentos después Daniela, cocinera procedente del municipio valenciano de Pedralba, expresaba una opinión parecida sobre las relaciones abiertas, alegando que no le gustaba convivir. «Que cada uno viva en su casa, no me gustan los compromisos».

Pedro y Daniela acabaron haciendo 'match', pero lo suyo no fue un flechazo. De hecho, las primeras impresiones entre los dos no pudieron ser más dispares. A él, le entró el «gusanillo», porque «es alta, muy maja y tiene un físico muy bonito». Ella, en cambio, pensó 'madre mía' cuando lo vio. »Me esperaba alguien más alto y delgadito», se sinceraba.

El carácter de Daniela también llamó la atención de Pedro, quien dilucidó que su cita podía tener mala hostia, pero lejos de asustarlo, afirmó que «a mí me excita».

Daniela teme hacerse en viral en las redes sociales por la cita

A medida que fueron intercambiando impresiones durante la velada descubrieron que eran dos personas muy compatibles. «Yo no quiero una persona que esté todo el rato con el teléfono hablando», aclaraba la soltera. «Yo eso lo odio», confirmaba el tarraconense.

Daniela también quiso saber cuánto le gustaba el sexo a Pedro y le comentaba que ella no era muy sexual «me gusta más ver cosas, experimentar», pues considera que no ha aprendido lo suficiente. Algo que congeniaba totalmente con el soltero, que incluso había probado locales de intercambio de parejas. «Le gusta experimentar con cosas a las que la gente ve raras. Me conviene que me acompañe y así no voy sola», apuntaba la valenciana con aprobación. Excepto el físico, aceptó que Pedro le encantaba como persona.

Por su parte, el chófer se interesaba en si su cita practicaba el naturismo. «Vivo en el campo», indicaba Daniela, un poco confundida con el término. Pedro tuvo que explicarle que él hablaba de «hacer nudismo, ir desnudo». «Ay, no sabía que se llamaba así», admitía ella con un ataque de risa, consciente de que la cita daría que hablar. «Madre mía, yo que pensaba 'voy a tener cuidado para no salir en TikTok' y me ha salido la perla esta», bromeó.

Un momento de la cita Cuatro

Aún así, estaba tan encantada que le propuso a su pretendiente hacer un crucero juntos. Solo faltaba que los dos dieran el ok a una segunda cita en la decisión final. Pedro no se andaba con rodeos, «es una chica muy centrada y me gustaría conocerla más», argumentaba. Daniela, sin embargo, se hacía de rogar. «Os voy a dejar con la duda un poquito», anotaba dejando la intriga. Al acto sacó unas esposas de su bolso y se las colocaba a su pretendiente. «Si la otra la pongo a la silla, es que no. Si me la pongo yo, es que sí», planteaba sugerente, ante el lógico asombro de Pedro.

Colocarse ella también las esposas fue su manera de aceptar un nuevo encuentro con el de Tarragona. «Quedan cosas por conocer», dictaminaba antes de abandonar juntos 'First Dates'.