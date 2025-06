Una pareja pasa a la historia de 'First Dates' por la inimaginable 'Decisión Final' que toman ante las cámaras

En 'First Dates' (Cuatro) se han visto citas de todo tipo. Encuentros que desde primera hora se veía que no iban a terminar bien; otras, en las que enseguida saltaban las chispas del amor, u otras en las que se ha tenido que producir la cita para poder decidir si había química o no entre los solteros. Pues bien, este miércoles, José Ángel y Andrea dejaron a todo el equipo del programa de la cadena de Mediaset de piedra no con lo que pasó durante la cita, sino con lo que ocurrió en la 'Decisión final', ya que la postura que adoptaron ambos jóvenes nunca antes se había escuchado en el espacio.

José Ángel, un joven barbero de Almería, llegaba a 'First Dates' dispuesto a encontrar a una chica sincera. «Me gusta el amor como mis abuelos, no me gusta estar salpicando», señalaba el joven que apuntaba que su relación anterior había durado cuatro años.

Así, para la noche, el equipo de 'First Dates', lo emparejó con Andrea, que al igual que él, buscaba algo «para toda la vida». «Como las de nuestros abuelos», afirmaba la joven que físicamente gustaba a José Ángel, aunque matizaba que el «rollo choni» que llevaba no iba con él.

La pareja entró al restaurante del programa de Cuatro y allí comenzaron a charlar sacando conversaciones de todo tipo que les llevaron a darse cuenta que tenían pocas cosas en común, aunque en el sexo sí que estuvieron de acuerdo.

Noticia Relacionada Bibiana Fernández sentencia sin pelos en la lengua a Ábalos: «Me pareció un homenaje precioso a Chenoa» Mari Carmen Parra «Hay que darle las gracias», apuntó con sorna la colaboradora del matinal de Telecinco que recordó que hacía «20 años» del 'momentazo' de la cantante

Entonces, tras la velada llegó la hora de la 'Decisión final' en 'First Dates' y ahí fue cuando la pareja de solteros dejó a todos atónitos con el posicionamiento que adoptaban. «Yo, sinceramente, no tendría una segunda cita con Andrea porque en el tema de relación yo no dejaría que saliera de fiesta, en fin, son cosas que a mí no me gustan», apuntaba José Ángel que acto seguido tenía buenas palabras para su cita. «Pero, es preciosa, mira su cara, es guapísima», manifestaba el joven que sonrojaba a Andrea. «Que podría quedar perfectísimamente quedar contigo como amigo y como rollete», exponía el soltero, a lo que ella le daba la razón. «Justo, para rollete, sí», le replicaba Andrea que le decía al equipo de 'First Dates' que no tendría una segunda cita con él, pero que ese verano iba a ir a Málaga, que no estaba lejos de Almería y podría ir a verlo. «Yo tengo coche, o sea que vernos nos vamos a ver», le decía la joven, que dejaba una propuesta que José Ángel aceptaba. «Sí, una noche loca, lo veo», sentenciaba el soltero. «Yo lo veo mejor así, porque es más relajado que una cita y si fluye, fluye, y si no, pues cada uno para suc asa», terminó diciendo Andrea.