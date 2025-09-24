Sentencian al padre de Lamine Yamal tras lo ocurrido en la gala del Balón de Oro: «Es lo más perjudicial»

Alfonso Arús se ha hecho en 'Aruser@s' la pregunta que muchos ciudadanos se han planteado sobre el padre de Lamine Yamal.

'Aruser@s' (La Sexta), el matinal más madrugador de la televisión al margen de los Informativos, es un espacio en el que tienen cabida todo tipo de asuntos de muy diverso ámbito. Así, el programa presentado por Alfonso Arús toca temas informativos, de crónica rosa, asuntos virales o, incluso, deportivos. Precisamente, ha sido con un asunto deportivo cuando el presentador del formato ha puesto sobre la mesa el nombre del padre de Lamine Yamal, Mounir Nasroui, al que han sentenciado duramente tras lo visto en la gala del Balón de Oro.

Lamine Yamal se venía de la gala del Balón de Oro sin él, pero con el apoyo incondicional de su novia, Nicky Nicole. Así, la cantante le dedicaba una bonita dedicatoria en las redes sociales. «Mi (el icono de una estrella) Te amo», escribía la artista al futbolista, en una publicación de la que se hacía eco 'Aruser@s'.

«Nicky Nicole declara su amor por Lamine Yamal», señalaba Alfonso Arús ante las cámaras del programa de La Sexta. «Oye, me gusta porque pasan de no enseñar nada a mostrarlo todo», apuntaba Tatiana Arús, colaboradora de 'Aruser@s', que era interrumpida por el presentador que ponía el foco en el padre del futbolista.

«A mí lo que me gustaría saber es la opinión del padre de Yamal a ver qué opina de la niña», manifestaba Alfonso Arús que planteaba la pregunta que muchos fans del futbolista se han hecho desde que se conoció la relación.

Pero, entonces, 'Aruser@s' se hizo eco del 'zasca' de Josejo Sarría al padre de Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro. «Yo soy Lamine Yamal y voy a la Policía y le pongo una orden de alejamiento», soltaba el humorista que cargaba contra Mounir Nasroui. «Es lo más perjudicial para una persona. Ha llenado un microbús cuando todo el mundo te ha dicho que tu hijo no va a ganar. Emancípate ya», le lanzaba el joven que desataba en el plató la reacción más dura.

«El único que puede truncar la carrera de Lamine Yamal es el padre», afirmaba rotundo Arthur Arús ante las cámaras de 'Aruser@s'.