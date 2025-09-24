Juan del Val 'sonroja' al Gobierno al decirle las 'verdades' a la cara: «El feminismo da igual si no da votos»

Desde que se conoció el caso de las pulseras anti maltrato, no hay día que no haya tertulia que clame contra el Gobierno por lo sucedido dentro del ámbito del Ministerio de Igualdad. Así, Ana Rosa Quintana o Susanna Griso han sido algunas de las voces más críticas, pero a estas se ha sumado la de Juan del Val que durante la mesa de actualidad de 'El Hormiguero' (Antena 3) se mostró demoledor contra el Ejecutivo.

Con la entrevista de Pedro J. finalizada, Pablo Motos reunía en la mesa a Juan del Val, Rubén Amón, María Dabán y Rosa Belmonte para abordar la actualidad más candente. «La ministra Ana Redondo insiste en que no han fallado, pero los jueces, las víctimas y los técnicos dicen que sí», introducía el tema de las pulseras el presentador de 'El Hormiguero'. «Los jueces advirtieron en enero que las pulseras tenían fallos y que se las podían quitar y nadie hizo caso», añadía el conductor abriendo el debate, del que tomaba la palabra María Dabán que señalaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no dar la cara, como también ponía el foco en la falta de dimisiones.

Entonces, Juan del Val intervino en el debate de 'El Hormiguero' y fue rotundo en su pronunciamiento. «Estamos hablando de una de las poblaciones más vulnerables que hay, que son las mujeres amenazadas de muerte por sus parejas o exparejas», comenzaba diciendo el colaborador del programa de Antena 3 que endurecía su discurso. «Parece que las causas no importan si no dan votos. Y hay algunos ejemplos donde se corrobora que el feminismo da igual si no da votos», aseveraba el tertuliano sin medias tintas que pasaba a 'atizar' a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

«Teniendo en cuenta que estamos hablando de una parte de la población muy vulnerable, que te están diciendo el miedo que están pasando y da igual, es un bulo, no tiene nada que ver con nosotros», señalaba Juan del Val haciéndose eco de las palabras de la política.

«Efectivamente, nadie dimite por este escándalo ni por ningún otro», afirmaba rotundo el colaborador de 'El Hormiguero' que hacía referencia al aviso previo que el Gobierno recibió y desoyó. «Ahí también se advirtió que podría traer problemas. Al final, en aquel caso, la culpa la tenían los jueces y ahora los periodistas, que desinforman», apuntaba Juan del Val. «Las causas, si no dan votos, dan igual», zanjaba el tertuliano del programa de Antena 3.