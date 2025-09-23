El aplaudido 'zasca' de David Bustamante a los que critican los cuerpos ajenos: «Pueden hacer daño de verdad»

Desde que las redes sociales se presentaron en nuestras vidas, los cuerpos ajenos han sido objeto de críticas. La actriz Ester Expósito ha sido una de las famosas que más se ha quejado de esto y, de hecho, hace pocas semanas se volvió a manifestar sobre ello. Sin embargo, en el bando masculino David Bustamante sabe muy bien a qué se refiere la intérprete después de haber tenido que aguantar todo tipo de comentarios sobre su peso. Pues bien, ahora el cantante ha explotado y lo ha hecho lanzando un 'zasca' a todas estas personas que ha recogido 'Aruser@s' (La Sexta) y que ha sido muy aplaudido por todo el equipo.

'Aruser@s' se encontraba en su sección de 'Zascas' y David Bustamante se convertía en uno de los protagonistas por el 'palo' lanzado a sus críticos en su último concierto. «Periódicamente, de alguna forma, la gente sin que les pregunte me dicen cómo estoy, si estoy gordo, si estoy delgado y lo hacen de una manera muy cobarde... Dejad de decir a la gente si ha subido o ha bajado de peso porque hay gente con la que no van a poder. Nos puede doler en un momento dado, pero nos sacudimos el polvo y seguimos. Pero hay gente que llevan esas esas heridas y esas cicatrices el resto de su vida», manifestaba el cantante en el vídeo del programa de La Sexta que inmediatamente provocaba la reacción de Alfonso Arús.

«Muy bien razonado», afirmaba el presentador de 'Aruser@s' que seguidamente hacía un apunte al comentado 'zasca'. «Pero no todo el mundo es Bustamante, es decir, no todo el mundo tiene esa capacidad para asumir a lo mejor alguna crítica. Habrá gente que por lo que sea esté peor de moral y esté más frágil y estas críticas le pueden hacer daño de verdad», aseguraba Alfonso Arús que era replicado por una de las colaboradoras del espacio.

«Por eso, él hacia este 'speech' que venía a colación de una canción que va dedicada a esto, que es muy cruel y que desde las redes también tenemos todo esto que empatizar por este tema» indicaba la tertuliana de 'Aruser@s', mientras que otro de los colaboradores ponía el foco en que David Bustamante había protagonizado alguna portada luciendo físico y que, por ello, se prestaba a que cuando no estaba bien, comparasen los cuerpos.

La afirmación no convenció al resto de integrantes de 'Aruser@s' que echaron por tierra la valoración. «Una cosa es comparar, pero otra cosa es la crueldad extrema de las redes sociales», sentenciaron desde el plató.