Roberto Leal cuenta lo que no se sabía sobre su fichaje en ‘Pasapalabra’: «Pasó una cosa super singular»

A pesar de su longevidad y sus idas y venidas entre Telecinco y Antena 3,'Pasapalabra' resiste como el concurso más exitoso de la parrilla televisiva. Parte del éxito del formato estrella de las tardes se lo debe a su presentador, Roberto Leal, que lo conduce con gran carisma y naturalidad. El sevillano cumple cinco años al frente del formato, un aniversario que celebró sentándose de nuevo en 'El Hormiguero' este martes 10 de junio.

Leal recordó su primer día en el concurso. Contó que su fichaje se fraguó en pleno confinamiento y además todavía presentaba 'Operación Triunfo' en La 1. «Pasó una cosa super singular. Cuando llegó la pandemia nos encerraron a todos, a mi me quedaban todavía dos o tres galas de 'OT'. La última la presenté desde el sofá de mi casa. No sabíamos cuándo íbamos a volver. Y me llega la llamada de Antena 3», rememoró.

En ella lo avisaron de que 'Pasapalabra' tenía que empezar a grabarse de inmediato, mientras que en TVE le recordaron que debía acabar la edición del 'talent show'. «No se si esto había pasado ya antes… Desde aquí quiero dar las gracias a ambas cadenas porque se dieron la mano». Gracias al entendimiento de las dos emisoras pudo compaginar los dos formatos. «Estaba en las dos cadenas a la vez», comentó.

Ese fue el final feliz, pero Pablo Motos no se conformó y quiso averiguar cómo llegó hasta ese momento desde el momento que Atresmedia le ofreció la oportunidad de conducir la vuelta del concurso. «Imagínate… No sabía muy bien lo que iba a pasar con el mundo. Tampoco sabía lo que iba a hacer porque era una decisión muy dura. Tenía que dejar un programa que me había dado muchas oportunidades, pero yo quería estar y volver a casa. Antena 3 es donde empecé».

Además, cuando empezó a presentar 'Pasapalabra' se encontró con un plató vacío, la gente con mascarilla y el primer programa que grabó, sin público. «Ahí nos aplaudíamos y nos maquillábamos nosotros. Salíamos naranjas. Fueron programas muy alegres, por un lado, por la vuelta de 'Pasapalabra' a Antena 3, pero por otro, muy raros», apostilló.

Roberto Leal habla de Manu y Rosa

Mucho ha llovido desde entonces. Para Leal, cinco años que parecen 15. El rodaje lo nota incluso con lo aprendido de lengua castellana. Así lo comentó cuando Motos le preguntó cómo le iría como concursante del programa al responder 'El Rosco'. «¿Sabes qué pasa? Que como llevo ya cinco años, no sé cuántos roscos son, miles, hay muchas palabras que tengo ahí en el background de fondo que sí que acertaría, pero no es por mérito propio, sino porque directamente las estoy leyendo y algunas se repiten de vez en cuando. Pero yo no tengo nivel, estas gentes son profesionales del entretenimiento, saben a lo que van, se han preparado los concursos, llevan cuatro o cinco años preparándose. Por ejemplo, Manu y Rosa, que los tenemos ahora, llevan cuatro años preparándose. Esto que hacen todas las tardes es fruto de su trabajo», aseguró el sevillano.

Ante la mención de los actuales concursantes del espacio, Trancas y Barrancas intentaban sonsacarle al invitado si son ciertos los rumores de que mantienen una relación, pero él no soltó prenda. «Son compañeros, se llevan muy bien. Ahí ya no voy a entrar», aclaraba entre risas.

En este tiempo, Roberto Leal ha repartido cuatro botes y más de siete millones de euros. «¿Cuál es el concursante del que más te acuerdas?», indagó Motos. «A ver, más que del concursante, de los momentos, porque cuando llevas con algunos más de un año, son como de tu familia», aseguró. Aunque recuerda especialmente a Pablo Díaz, el primero que se llevó el bote siendo el presentador de 'Pasapalabra'.

«Entonces, claro, a mí me marcó mucho. Me harté de llorar, que parecía que me lo había llevado yo. Pero la sensación era que él se ha llevado el bote, pero el otro concursante también se va. Se ha cerrado un ciclo. Tenía que empezar de nuevo con otro concursante, que ya estaba acostumbrado a sus manías, a sus tics, a todo, pero es que el concurso es así».