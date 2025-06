William Levy cuenta la verdad sobre su polémica detención: «No pasó nada de lo que se ha especulado»

Cuatro años atrás, el remake de una famosa telenovela colombiana causaba auténtico furor en todo el mundo y se convertía en uno de los mayores éxitos de Netflix.'Café con aroma de mujer', lanzaba al estrellato en España y otros muchos países a sus protagonistas, William Levy y Laura Londoño. Tanto es así que la primera entrevista del actor cubano en una televisión española fue en 'El Hormiguero' y obligó al programa de las hormigas a reforzar el protocolo de seguridad por la locura colectiva de fans que se congregó en las puertas del estudio.

Mucho ha llovido desde entonces para el galán del famoso culebrón. Después de haber estado en los últimos meses en el foco mediático tras ser arrestado por desorden público y traspaso de propiedad privada por la policía de Florida, Levy se sentó de nuevo este lunes 9 de junio en el 'show' de Pablo Motos con el motivo del estreno de 'Bajo un volcán'.

En el nuevo filme de Martín Cuervo, el actor da vida a Mario Torres, capitán y piloto militar que llega a Tenerife por la erupción del volcán. El cataclismo sirve de telón de fondo para que brote un apasionado romance entre su personaje y Dani, una experta vulcanóloga interpretada por Maggie Civantos.

Protagonista y también productor de la película

Una historia que enganchó al actor desde que leyó el guion. «Es muy divertida. De hecho, es el personaje en el que más pude dar de mi persona. Martin, el director, lo escribió pensando en mi forma de ser. Entonces, en la mayoría de las escenas estamos improvisando». Según el protagonista, eso le da mucha frescura a la película. «Aunque además de humor tiene acción y un romance… Lo verán». «Hay jaleo», constató Motos.

En 'Bajo un volcán’ William Levy no solo encabeza el reparto, también es uno de los productores ejecutivos. «¿Eso quiere decir que mandas mucho?», quiso indagar el presentador. Algo que el invitado negó repetidas veces. «Yo no mando ni en casa… Mandan mis hijos», repitió.

Por petición del anfitrión, el actor desveló el particular método de trabajo que se ha auto impuesto para poder pasar más tiempo con sus retoños. Como siempre rueda fuera de Miami, donde reside, les dedica seis meses al año a sus hijos. «Desde hace cinco años, de enero a junio me tomo el tiempo libre, y de junio a diciembre, ruedo. Porque si no luego se nos van. Y no quiero arrepentirme de no pasar el tiempo necesario con ellos. Creo que lo importante es que un padre esté presente. Uno deja de ganar dinero, pero ganas otras cosas que son importantes en la vida», explicó. «Estoy nivelando bastante la vida», sentenció.

La anécdota paranormal en el rodaje

Siguiendo con la presentación de la película, Pablo Motos se interesó en conocer algunas anécdotas de rodaje, como suele hacer cada vez que visita el programa un actor. «Esto es verdad, se lo juro por mi vida. Va a sonar como mentira, pero es en serio», advirtió antes de empezar a narrarla. Tal y como relató el invitado, vio una estrella en el cielo que de repente se empezó a alumbrar un poco más. Acto seguido se movió de forma extraña para un lado y volvió a hacer el mismo flash. Le extrañó, por eso no quiso contárselo a sus compañeros. «Van a pensar que estoy loco». Al día siguiente, sin embargo, reunió a las maquilladoras para que lo acompañaran a un mirador, y ellas vieron lo mismo.

Aunque lo realmente perturbador vino después. Dado que se lo tomaron a broma, él pidió a lo de arriba que le mandaran una señal. «Y el rayo de producción, que no funcionaba, empezó a hacer 'tititi'. Delante de todos ellos. Eso no es mentira, te lo juro».

Fue casi al final de la entrevista cuando el presentador sacó el tema de la polémica detección del actor, algo que él contó con total naturalidad. «No pasó nada de lo que se ha especulado, no fue nada grave. Estábamos tomando unos tragos un amigo y yo. A la hora de pagar la cuenta, él con todo su derecho la chequeó y pensó que algo estaba de más. Pero había alguien en la barra que empezó… Y entre ellos se pusieron a discutir», expuso.

Entre medias, llegó la policía. «Nos dejaron ir, pero la forma de decirnos que nos fuéramos estuvo muy fuera de lugar. Así tampoco… Somos hombres, somos padres, no hace falta llegar a eso. Y en ese punto, me llevaron porque quisieron, porque estaba fuera en el restaurante de ese momento», aseguró el cubano.

«Pero no pasa nada», matizó quitándole importancia. Para él «es una experiencia más en la vida» con la que no dudó en bromear. «Ahora formo parte del club del medio artístico con problemas policiales».