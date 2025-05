Manu y Rosa desvelan el secreto para permanecer en 'Pasapalabra', tras conseguir una gran gesta: «Te vuelves loco»

'Pasapalabra' acaba de vivir uno de los 'Roscos' más intensos y emocionantes de los más de un centenar protagonizados por Manu y Rosa como tándem de contrincantes en el concurso. Y es que el pasado jueves, los dos concursantes firmaron su empate número 32 tras rozar el bote de más de un millón y medio de euros en juego. La gallega se marcaba una espectacular primera vuelta de 23 palabras en verde, poniendo contra las cuerdas al madrileño. Pero este, aunque lo tenía complicado, logró igualarla.

Por añadidura, además de la resaca de semejante hazaña, Manu y Rosa afrontaron la entrega de este viernes 9 con la tranquilidad de no jugarse la permanencia en el concurso en la 'Silla Azul'. Roberto Leal quiso antes de iniciar el que supuso el 117º duelo de ambos conocer las impresiones de cada uno.

Las sumas que llevan ganadas Manu y Rosa en 'Pasapalabra'

«Son de esos empates que dan gusto. Encima, al ser dos buenos 'Roscos', te vas con mucha felicidad», comentaba primero la gallega, que acumula en su marcador 118 programas y 57.600 euros. Una cifra nada desdeñable que, sin embargo, ella no ha pensado en qué la invertiría. «Me lo has dicho y se me olvidará al segundo», le comentó a Leal. «Lo mismo es un modo de supervivencia», acotó el presentador sobre la primera mujer centenaria de 'Pasapalabra'.

Por su parte, a punto de cumplir su primer aniversario en el concurso, Manu superó hace unos días su programa número 245, convirtiéndose de esa manera en el tercer concursante más longevo de la historia del formato. En concreto, 248 entregas y 154.800 euros ha cosechado por el momento. Igual que su compañera, el secreto del madrileño para perdurar en el formato estrella de las tardes es ir batalla a batalla. «Es que no piensas, vas programa a programa. Si no, te volverías loco», aseguró.

Aunque prefieran no darle demasiadas vueltas a lo monetario, Leal los animó antes de comenzar las pruebas a realizar un ejercicio los tres, «mirar hacia arriba para ver ese bote». 1.582.000 euros que «algún día tendrá que caer».