Una psicóloga desvela cuánto tiempo es necesario convivir antes de casarse para no terminar en divorcio

Santi Cañizares se casará con Noemí, su actual pareja, con la que lleva apenas cuatro meses. Será su cuarto matrimonio, ¿el definitivo? Esto se han preguntado en 'El tiempo justo' (Telecinco), donde han debatido sobre las previsiones de éxito de relaciones como estas, que en poco tiempo deciden pasar por el altar. Han recordado otros casos muy conocidos, como el de Jennifer López y Marc Anthony, que terminó en divorcio, o el de Ana Belén y Víctor Manuel, que siguen siendo una de las parejas más sólidas del panorama artístico de nuestro país.

Joaquín Prat ha profundizado en el tema con un psicóloga con la que han conectado en directo, Sara Rico. Este le ha comentado que entendía que realmente no tenía por qué afectar tanto el casarse al poco de conocerse, «¿es así?», le ha preguntado. Rico le ha dado un «no» por respuesta: «Piensa que al final eso significa que se conoce menos a la persona, que todavía se está en esa etapa de idealizar a alguien, no se conocen los defectos, por lo que es más probable que esas historias acaben fracasando».

Al hilo de esto es que Joaquín Prat le ha preguntando cuánto tiempo cree necesario que ha de pasar desde que dos personas se conocen hasta que deciden formalizar la relación. La psicóloga ha dado una cifra, un detalle a tener en cuenta: «Al menos un año, que es ahí cuando empieza a caer la idealización. Lo recomendable es convivir y así se conoce realmente a la otra persona, se ven los defectos y se deja de lado lo ideal, lo que uno querría o lo que se imagina».

Al escuchar esta información, el presentador ha asentido y ha llegado a hablar en primera persona. También ha comentado sobre esas parejas que llevan toda la vida juntos y después se casan «para divorciarse a los pocos meses». Prat quería saber «los motivos de esas rupturas cuando son historias que en teoría están muy consolidadas». Sara Rico ha respondido que son casos en los que «no se conocían del todo, que no convivían y habían visto la otra cara de la persona. Al final eso se va dando con los años, con el paso del tiempo, y estando con el otro en todas la facetas de la vida», ha sentenciado esta experta.

Respecto a esos que llevan «30 años juntos», Rico ha apuntado que en esas situaciones «es difícil llevarse sorpresa. Ya van sobre seguro», ha concluido en su intervención.