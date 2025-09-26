Susanna Griso pone el 'grito en el cielo' con el polémico famoso que se postula como tertuliano: «No me lo puedo creer»

Susanna Griso no ha dado crédito al escuchar el nombre del que podría ser el nuevo colaborador de 'Espejo Público'.

De piedra. Así se ha quedado Susanna Griso cuando ha escuchado el nombre del que podría ser su nuevo y famoso tertuliano. Y es que, si la cara de la presentadora de 'Espejo Público' (Antena 3) lo ha dicho todo cuando Nando Escribano, colaborador del matinal, le daba la noticia de la respuesta que había dado el programa al conocido rostro.

'Espejo Público' estaba en sus últimos minutos y Nando Escribano entraba al plató con unos auriculares para darle a escuchar a Susanna Griso un par de mensajes que le había enviado Rafael Amargo. «¡Qué horror!, es que es horrible», espetaba la presentadora que ante la petición de sus compañeros de que contara qué le decía, ella señalaba que el artista estaba enfadado y que le decía «cosas muy feas».

«Se enfada conmigo porque dije que su declive como artista empezó antes de su detención, perdóname Rafael, pero me consta que no estabas haciendo muy pocos bolos en previo», se justificaba Susanna Griso, antes de escuchar el segundo mensaje que le avisaban que era una «propuesta».

«Yo solo te digo que al segundo audio, el programa ha dicho: 'sí'», le revelaba Nando Escribano a Susanna Griso, a la que se le cambiaba la cara por completo. «¿Me estás tomando el pelo?», respondía la presentadora de 'Espejo Público'. «No me lo puedo creer», añadía la periodista. «¿No te apetece?», le replicaba el colaborador. «¡Uf!», decía Griso sin mucho ánimo, mientras el resto de colaboradores se interesaba por saber qué estaba pasando. «Pero, ¿cuál es la propuesta?», preguntaba Gema López que llevaba a la presentadora a revelar todo.

«Se postula como colaborador, se quiere sentar con vosotros», comunicaba Susanna Griso. «Y contigo, o es que cuando vengas te vas a ir. Se enfada, te insulta y ahora quiere ser colaborador», apuntaba la colaboradora sobre la propuesta de Rafael Amargo.

«Pues sí, que dice que nos daría mucho juego», comentaba sobre el mensaje Susanna Griso. «¿Tú, qué crees?», le preguntaba Gema López a la presentadora de 'Espejo Público' que respondía rotunda: «¡Hombre!».