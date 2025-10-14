Patricia Pardo, harta de la actitud de Alejandra Rubio, 'hasta aquí':«Lo que nos ha hecho es un feo en toda regla»

No es la primera vez que Alejandra Rubio se lleva el 'rapapolvo' de sus compañeros de 'Vamos a ver' (Telecinco). Así, si hace unos meses Joaquín Prat se plantaba ante la hija de Terelu Campos y le pedía replantearse su futuro en el ... programa por su actitud en el plató; ahora, ha sido Patricia Pardo la que se ha 'encarado' con la tertuliana tras la descortesía que sufría el programa de la joven.

'Vamos a ver' se encontraba en 'El club social' cuando el espacio ponía sobre la mesa el evento contra el cáncer al que había acudido Terelu Campos, acompañada de Alejandra Rubio. Así, Patricia Pardo conectaba con Nuria Chavero, reportera del matinal, para ver cómo le había ido con las dos colaboradoras de Telecinco, cuando se enteraba de la desconsideración de su compañera.

«Cuando ha terminado todo el evento ha querido charlar largo y tendido (Terelu Campos) y bueno hemos intentado convencer a Alejandra para que estuviera en esa charla pero yo creo que ha habido un momento en que veía que venían las preguntas un poco más polémicas y nos ha hecho una auténtica bomba de humo», comentaba la reportera de 'Vamos a ver' que ofrecía a sus compañeros la entrvista que había hecho a la colaboradora de 'De Viernes'.

Con la entrevista finalizada, Patricia Pardo tomó la palabra y se mostró rotunda. «Gracias Terelu que siempre demuestras ser una gran profesional por tu amabilidad, por tu cariño y por ser compañera», le decía la presentadora de 'Vamos a ver' a la colaboradora de 'De Viernes' antes de cargar contra su compañera. «Ahora, Alejandra, igual deberías aprender un poquito de tu madre, ¡eh!, porque hace falta, hace falta...», manifestaba la periodista mordiéndose la lengua. «Hace falta tener pocas tablas para dejar plantado al que es tu programa, que es este, porque tu compañera es ella, Nuria Chavero», le trasladaba Pardo a Alejandra Rubio a la que sentenciaba sin morderse la lengua. «Un poquito desubicada me parece. A ver qué nos cuenta el próximo día que está aquí», señalaba la presentadora del programa hastiada por la actitud que muestra habitualmente la colaboradora.

«¡No, esto no se hace! Perdonadme, no, esto no se hace», espetaba Patricia Pardo. «Aquí somos todos muy amables y muy buenos compañeros con ella y esto que nos ha hecho es un feo en toda regla. A ver si se ubica un poquito. ¡Ya está bien, ya está bien!», exclamaba indignada la presentadora de 'Vamos a ver' antes de enseñarle a Alejandra Rubio a quién tenía que tomar como modelo.

Noticia Relacionada Le preguntan por las «terribles torturas» de Hamás en el secuestro y la respuesta es escalofriante Mari Carmen Parra El matinal de Antena 3 entrevistó al tío de uno de los secuestrados que relató el infierno vivido por los rehenes

«¡Hombre, por favor!, el mejor ejemplo lo tiene en su casa», zanjaba Patricia Pardo aludiendo a Terelu Campos.