Un fontanero canta las cuarenta como nadie al Gobierno por el «sablazo» a los autónomos y avisa: «Lo van a conseguir»

Nueva propuesta del Gobierno para ahogar un poco más a los autónomos. Así, este lunes se conocía que el Ministerio de Seguridad Social preparaba una subida de las cuotas entre 200 y 2.500 euros al año. Una noticia que ha caído como un ... jarro de agua fía entre el colectivo y así lo ha verbalizado un fontanero que no ha dudado en cantar las cuarenta al Ejecutivo desde 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco).

«Vamos a hablar con un autónomo, Jesús Rodríguez», anunciaba Ana Rosa Quintana que daba voz a su invitado para que se pronunciase sobre el nuevo «sablazo» a los autónomos por parte del Gobierno.

«Esto es, que el problema que hay, con estas cosas lo que van a generar y van a conseguir es más economía sumergida», afirmaba rotundo nada más comenzar su intervención el autónomo ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa'. «Porque la gente tiene que pagar la hipoteca y lo que van a conseguir es que la gente se busque la vida de alguna manera. Se den de baja, poder conseguir trabajo por otro lado y al final llega un momento dado que si a ti te asfixian entre gasolina, con impuestos, IRPF, te van subiendo materiales, te van subiendo todo y te ponen trabas por todos lados, lo único que van a conseguir es que la gente llegue, se dé de baja de autónomos y la gente que tiene un trabajo metálico, como el mío, o físico al final se tenga que buscar la vida por ahí», señalaba el fontanero que no se cortaba en sentenciar al Gobierno. «Lo único que está consiguiendo es dejarnos abandonados totalmente», aseguraba el invitado del matinal de Telecinco que proseguía dejando las cosas claras a los mandatarios.

Un fontanero dice las 'verdades' de ser autónomo

«Nos suben las cuotas y venga a pagar, a pagar, y es una verdadera lacra, somos un enemigo para el Gobierno porque nosotros pensamos todos los días como generar para poder vivir, no para hacernos ricos porque esto es una verdadera lacra», aseguraba el invitado de 'El programa de Ana Rosa' que exponía el verdadero día a día de los autónomos. «Yo desde hace 25 años, estos últimos años son una vergüenza. Si te pones malo sigues pagando, si tienes un accidente nadie te paga tienes que tener seguros privados», apuntaba el fontanero que también se hacía eco de una realidad que estaba ocurriendo. «No encuentras a nadie que trabaje contigo, los oficios se están perdiendo», indicaba el autónomo que para finalizar narraba la situación vivida con un cliente.

«Ahora la gente está esperando a ver qué pasa, el dinero está parado. La gente de a pie está parada. Haces un presupuesto y te dicen: 'lo voy a pensar'. Yo he llegado a cortar un grifo de un lavabo por no tener dinero para pagarlo y lavarse la cara en el fregadero», relataba el invitado de 'El programa de Ana Rosa' que ponía el punto y final a su 'cante' al Gobierno.

«Solo vives para pagar en este país, yo ahora entiendo a los empresarios que tienen muchos trabajadores que se vayan a otro país a tributar», concluía el autónomo ante Ana Rosa Quintana.