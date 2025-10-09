Alejandra Rubio señala a 'Espejo Público' por lo ocurrido con su hijo: «Es una cosa gravísima»

Día de 'dardos' entre 'Espejo Público' (Antena 3) y 'Vamos a ver' (Telecinco). Todo comenzaba con Gema López, copresentadora del matinal de Susanna Griso, arremetiendo ferozmente contra Alejandra Rubio y su pareja, Carlo Constancia, por su actitud con la prensa. Todo un 'cante' ... que la periodista le dio a la colaboradora de televisión a costa de su puesto en el matinal de Telecinco. Sin embargo, esto no se quedó ahí y una hora después desde la cadena de Mediaset la hija de Terelu Campos señalaba al espacio de Atresmedia por un hecho ocurrido con su hijo, lo que provocaba que Patricia Pardo tuviera que actuar de inmediato para evitar cualquier tipo de 'guerra' con sus compañeros de la cadena rival.

Todo sucedía en 'El club social' de 'Vamos a ver', cuando el programa ponía sobre la mesa la portada que había protagonizado Alejandra Rubio junto a su hijo en 'Diez Minutos' y el comunicado que había lanzado Carlo Constanzia denunciando que no se respetase la privacidad del menor.

La colaboradora del matinal de Telecinco comenzaba su intervención defendiendo a su pareja. «Estoy bien. Creo que se ha malinterpretado lo que Carlo quería decir. Yo no me voy a enfadar por esto porque las fotos son preciosas, aunque me gustaría tenerlas a mí y no que las tuviese la revista. Me halaga que me tengan en consideración para protagonizar una portada y eso significa que van las cosas bien. Preferiría que se hubiesen quedado en la intimidad, pero lo cierto es que nadie molestó a mi hijo que es lo que me importa», manifestaba Alejandra Rubio que se pronunciaba sobre una parte del comunicado del hijo de Mar Flores para señalar directamente a 'Espejo Público'.

Noticia Relacionada Daddy, el perro desokupa que causa furor en Zaragoza: «Cuando ve un okupa es que se tira» Mari Carmen Parra El programa de Cuatro charló con Lourdes, la propietaria del can que se ha hecho famoso en redes sociales por sus actuaciones contra los ocupantes ilegales

«Lo de una barbaridad se defiende a una cosa que pasó hace unos meses porque a un programa sin querer, quiero pensar que es así, se le escapó una fotografía de nuestro hijo sin pixelar», decía la tertuliana, ha explicado sobre el comunicado publicado por su pareja. «Yo estoy convencida de que fue sin querer, que eso pasa porque se pasan las imágenes muy rápido y….», le replicaba inmediatamente Patricia Pardo a Alejandra Rubio evitando cualquier tipo de debate al respecto. «Sí, pero se sacó la cara de mi hijo sin pixelar que es una cosa gravísima», sentenciaba Alejandra Rubio ante las cámaras de 'Vamos a ver'.