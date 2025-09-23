Luis Merlo desvela el veto que sufrió de José Luis Moreno por rechazar 'La que se avecina': «Se enfadó muchísimo»

Anunciar con antelación los invitados no es la única novedad que ha estrenado 'La Revuelta' en su segunda temporada. En la entrega de este 23 de septiembre, Ricardo Castella, director y colaborador del programa, informaba a los espectadores de que, coincidiendo con la Semana Internacional de las Personas Sordas, el 'show' capitaneado de David Broncano estará adaptado a personas sordas y con problemas de audición. A partir de ahora, tanto en la emisión en el botón verde de la televisión (HbbTV), como en RTVE Play, está disponible la interpretación en lengua de signos.

La novedad la estrenaba Candela Peña como colaboradora, seguida de «un actor de una de las series más importantes en décadas», como lo introdujo Broncano. Y agregó que «su familia tiene ocho apellidos Borbones». Se trataba de Luis Merlo, que acudía al programa a promocionar el reestreno de una obra de teatro mítica: 'Un Dios salvaje'. «Es una obra de Yasmina Reza que se estrenó originalmente en ese mismo teatro con Maribel Verdú, Aitana Sánchez Gijón, Pere Ponce y Antonio Molero hace 18 años. Y ahora hemos decidido reponerla», comentó el intérprete.

Adelantándose a la petición del público, el invitado se marcó una entrada triunfal repartiendo entradas y regalándole al presentador un detalle poco frecuente, flores. «Son tulipanes, los traen diariamente desde Holanda para la función», explicó Merlo.

Broncano quiso profundizar en el parentesco del hijo de Carlos Larrañaga y Maria Luisa Merlo con la Familia Real española, pero él sabía entre poco y nada. Solamente que «en mi familia se cuenta que mi bisabuela era la Duquesa de Dúrcal». «¿Quién se ha fumado un porro para hacer esto? Te han mentido muchísimo», bromeaba.

Por favor, si alguien tiene más información sobre la bisabuela de Luis Merlo, que se ponga en contacto. #LaRevuelta pic.twitter.com/esA5iwWpld — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 23, 2025

Una búsqueda en internet dio con la clave. La pariente aristócrata de Luis Merlo se llamaba María Cristina de Borbón y Bosch-Labrús, un dato que a él se le escapaba. Sí que estaba puesto en la novelesca vida de su antepasada, que contó con pelos y señales en 'La Revuelta'.

Por qué rechazó Luis Merlo el papel de Mauri varias veces

Una vez aclarado ese punto, Broncano se interesó por la relación actual del actor con 'Aquí no hay quién viva' y 'La que se avecina', una pregunta típica cada vez que uno de los protagonistas de las dos ficciones pisa el formato. La primera le cambió la vida, si bien admitió que antes de aceptar rechazó el papel cuatro veces. «Un personaje llamado Mauri y que produce José Luis Moreno… Pues hombre, un poco de susto daba, Pero estaba un poco tieso de dinero en aquella época».

Cuando dio el sí lo había llamado personalmente el productor. «Estaba en el dentista, y pensé que si no tenía ni para pagarlo, debería hacer la serie. El dentista tuvo la culpa».

Así arrancó una etapa vertiginosa. «Hicimos 90 capítulos en mes y medio. Nunca he trabajado tantísimas horas». Después se mudó a 'El Internado'. «Se enfadó muchísimo José Luis Moreno, porque quería que hiciera 'La que se avecina'. Primero me mandó muchas flores y luego me vetó porque estaba molesto. Yo estaba un poco prohibido en determinado lugar donde él tenía cierto poder», dejó caer sin entrar en detalles. Más allá de las bromas sobre el polémico y todopoderoso productor, dejó constancia de que «me dio un éxito muy grande y estoy muy agradecido».

Luis Merlo: "El personaje de Mauri cambió muchas vidas. Sirvió de ayuda a la comprensión familiar sobre la homosexualidad" #LaRevuelta @luismerlo_actor pic.twitter.com/scjb2mtH2d — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 23, 2025

Además, pese al miedo de que la serie representara a Mauri como un gay lleno de clichés, en su opinión el personaje «cambió muchas vidas, desde el punto de vista de la comprensión sobre la homosexualidad». Lo pudo comprobar cuando lo paraban por la calle para agradecérselo. «Sirvió para esa reeducación en la cual lo único que importa es el corazón y la mente».