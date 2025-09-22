Broncano tacha de censura el despido de Jimmy Kimmel y se pronuncia de forma tajante: «Les han echado por hacer chistes»

Las pérdidas billonarias y la presión popular han dado sus frutos. Disney, la empresa matriz de la cadena ABC, ha reculado y volverá a emitir el 'late night' de Jimmy Kimmel el próximo martes, tras suspenderlo por unos comentarios del presentador y humorista sobre el asesino de Charlie Kirk. A la vez que la emisora estadounidense anunciaba este lunes 22 el regreso del programa, en 'La Revuelta' criticaban el despido de leyendas televisivas como Jimmy Kimmel o Stephen Colbert por un chiste.

La conversación surgía a raíz de un regalo de los invitados hacia David Broncano. Fernando Colomo y Brays Efe acudieron al Teatro Príncipe Gran Vía para promocionar el estreno de la 'Las delicias del jardín', la última película del prestigioso cineasta. «Es un regalo que veía el futuro, ahora tiene más sentido», introducía el protagonista de 'Paquita Salas' al entregarle el presente a Broncano. Y es que se trataba de una gorra del programa del actor y guionista Stephen Colbert, cuyo formato también retiraron de la parrilla de la CBS a final de temporada.

Fernando Colomo y Brays Efe también se mojan

El jienense sacaba a colación «toda la movida que está pasando ahora en Estados Unidos». «Les han echado porque han hecho chistes», afirmaba tras comentar lo sucedido y comparar el estilo del 'late show' estadounidense con 'La Revuelta'. «Menos mal que no está Feijóo…», intervenía Grison aportando su inseparable matiz irónico.

🧢 El regalo de @braysefe a Broncano



En 2025, echando a leyendas a Stephen Colbert y a Jimmy Kimmel por un chiste. Por un chiste. En 2025. #LaRevuelta pic.twitter.com/hxqc4HPYVQ — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 22, 2025

«Les han echado no porque hayan hablado de Trump, que eso lo hace mucha gente, sino por hacer chistes», continuaba explicando Broncano, que lo tachaba claramente de censura. Efe opinaba que, además, los chistes eran bastante divertidos.

«Si el chiste es muy bueno tienes más peligro de que te echen. Si es malo, a lo mejor se olvidan», reflexionaba Colomo para concluir.