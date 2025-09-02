Juan del Val arremete duramente contra Pedro Sánchez y resume con tres palabras su entrevista en RTVE: «Me parece muy preocupante»

Juan del Val en la tertulia de 'El Hormiguero'

La 20ª temporada de 'El Hormiguero' desembarcaba rodeada de un enorme éxito de audiencias y dando mucho que hablar con las visitas de Bertín Osborne y Sergio Ramos. Este martes 2 de septiembre, para el segundo programa, el formato de las hormigas moradas contó también con otros dos viejos conocidos. Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido se sentaron con Pablo Motos para presentar las nuevas entregas de 'Emparejados'.

Finalizada la entrevista, la vigésima temporada de 'El Hormiguero' dio paso a la primera tertulia del curso. Motos congregó a los colaboradores habituales, Rubén Amón, Juan del Val, María Dabán y Rosa Belmonte, para para compartir impresiones sobre las últimas noticias de la actualidad, con la entrevista de Pedro Sánchez en TVE como tema estrella de la mesa.

El 'deterioro' físico del presidente, a debate

Amón sacó a relucir la supuesta decadencia de la imagen del presidente del Gobierno, afirmando que «toda la legislatura ha convertido su aspecto en una forma de hacer política, como si su salud y lo guapo que es fueran forma de hacer propaganda política: tan bien está él, tan bien está el país». «Yo me pregunto si está somatizando día a día todas las desgracias y avatares negativos que está experimentando», incidió el periodista.

Joaquín y Susana nos presentan la segunda temporada de @EmparejadosA3 #SusanaJoaquínEH pic.twitter.com/GMaqdcDciw — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 2, 2025

El resto de la tertulia compartió el argumento, salvo el 'polémico Juan del Val', que volvió a cargar contra la labor del líder del Ejecutivo. «No me puede importar menos su decadencia física. Viéndole ayer me pareció más importante la decadencia del espíritu democrático que él tiene. La entrevista se puede resumir con un 'da igual todo', la ausencia de rigor absoluto. Creo que hay un deterioro democrático realmente, y eso me parece muy preocupante».