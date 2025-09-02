Pablo Motos y Bertín Osborne eclipsan la entrevista de Pedro Sánchez con Pepa Bueno

Pedro Sánchez no levanta cabeza. Ni con los Presupuestos, todavía en vilo, ni con «los jueces», a los que acusa de «hacer política» con su familia y «no cumplir la ley». No le va mejor con las audiencias. Volvió de las vacaciones y compareció el presidente del Gobierno con Pepa Bueno en TVE, pero su entrevista en el retorno de la periodista al Telediario de La 1 quedó solapada por una obviedad: en las urnas todo está por ver, pero en televisión 'El Hormiguero' sigue siendo el rival a batir.

Algo de razón tenía La Moncloa en ver en el programa de entretenimiento una bestia negra cuando orquestó la operación 'La revuelta'. 'El Hormiguero' de Pablo Motos comenzó la nueva temporada con el mejor arranque de su historia, arrasando con un 21,1% de cuota de pantalla. Según datos de Dos30', la visita de Bertín Osborne a 'El Hormiguero' hizo líder indiscutible a la gallina de los huevos de oro de Antena 3, que empieza como termina, por todo lo alto.

Cameo de Sergio Ramos

El programa de Pablo Motos, que contó también con el cameo de Sergio Ramos, fue lo más visto de la televisión este lunes con mas de 2.347.000 de seguidores de media y 4,8 millones de espectadores únicos. Logra el minuto de oro y supera en más de 13,8 y 9,8 a sus rivales.

La primera entrevista en más de un año de Pedro Sánchez con un medio español no cuajó del todo. El presidente volvió a TVE después de concederle a la cadena pública su última entrevista en abril de 2024, cuando compareció en Torrespaña tras un periodo de reflexión para anunciar su continuidad al frente del Gobierno, pero nada pudo hacer para batir en audiencias a Pablo Motos y al cantante Bertín Osborne, imán del 'share'.

Así, la entrevista de Sánchez con Pepa Bueno quedó por detrás de 'El Hormiguero', alcanzando 13,2% de cuota de pantalla y una media de 1.381.000 espectadores.