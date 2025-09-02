Joaquín Sánchez y Susana Saborío convierten su complicidad en televisión con 'Emparejados' junto a Victoria Federica o Bertín Osborne

Clara Mollá Pagán Vitoria 02/09/2025

Actualizado a las 14:15h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Si hay alguien que ha sabido reinventarse, ese es Joaquín Sánchez. Tras retirarse del fútbol, ha encontrado en la pantalla una segunda carrera, y parece que no le ha ido mal. Aunque su fama inicial venía del terreno de juego, ha sabido aprovechar su simpatía y desparpajo para encajar en programas de entretenimiento y entrevistas. No será un presentador clásico ni un comunicador pulido, pero precisamente esa naturalidad lo ha diferenciado y lo ha lanzado a hacer 'Capitán en América', con su familia como acompañantes, y ahora a dar un nuevo salto: ser presentador en 'Emparejados', que se estrena este sábado 6 de septiembre en Antena 3.

Noticia Relacionada Pablo Motos arranca la 20ª temporada con un comentado monólogo: «Lamine Yamal no había nacido» María Robert En el primer programa del curso, el espacio de las hormigas recibió la doble visita de Bertín Osborne y Sergio Ramos

Se trata de un show de entretenimiento presentado por Joaquín Sánchez y Susana Saborido que combina entrevistas, pruebas de concurso, juegos, dating y mucho humor, donde todo ocurre en pareja. «Nosotros hemos sido dos concursantes más, aunque tengamos ahora esta faceta de presentador. Creo que soy mejor presentador cuando me olvido precisamente de que lo soy», confiesa Joaquín Sánchez durante la presentación del programa en el Festval de Vitoria.

'Emparejados' es un programa en el que todo ocurre en pareja: desde las pruebas a las que se someterán la pareja de invitados del programa hasta el 'dating' al que se enfrentará el público del plató, que tendrá un papel protagonista cada noche. Y es que en cada entrega participarán 100 personas de público, divididas en dos grandes gradas enfrentadas, una rosa y otra azul, que tendrán la oportunidad de ganar grandes sumas de dinero. «Nos hemos quedado de piedra con los invitados y no hemos dejado de reír», confiesa Susana, su mujer.

En 'Emparejados' habrá muchas maneras de jugar, aunque siempre en pareja. Cada noche, y para conocer mejor a cada uno de los invitados, Joaquín y Susana comenzarán entrevistando a la pareja invitada, en una charla repleta de anécdotas, confesiones, humor y momentos surrealistas. Bertín Osborne y su hija Alejandra, Paz Padilla y su amigo Corbacho o Bibiana Fernández y Loles León serán algunos de los invitados que explicarán el vínculo que comparten. Aunque hay una invitada que, aseguran, sorprenderá a los espectadores: Victoria Federica y su amiga Rocío Laffon. «La verdad es que no confiaba en que fuera a salir adelante porque es verdad que el programa es un paso más que El desafío», asegura Javier Ruiz, el director del programa. Sin embargo, gracias a la insistencia y la buena relación que ya había entre la joven y la pareja de presentadores, salió adelante. «Es una niña maravillosa, transparente, sencilla y natural. Le gustó tanto el programa que quería venirse también con nosotros al programa que grabamos de 'Capitán en Japón'. Cuando estábamos allí nos preguntaba por teléfono que cuándo salía ella», confiesa entre risas la pareja.

Entrevistas y juegos

Es el primer programa que Joaquín Sánchez presenta. «Esos nervios de los primeros momentos los he llevado por dentro. Como presentador no es fácil, pero tenemos un equipo maravilloso que te da tranquilidad. Yo intento llevar las cosas a mi terreno, seguir el guion, pero en mi terreno. Tener a mi mujer al lado también me da confianza y tranquilidad», asegura.

La pareja ha estado de forma conjunta todo este tiempo y reconoce que cuenta con una «base sólida en su relación». «La conexión que tenemos está unida por 200 voltajes, no hay quien nos desconecte. La conexión después de tantos años se trata de quererse, ser feliz, vivir a gusto, con una familia…», asegura Susana. Y Joaquín añade: «Con sus altibajos, pero estamos felices». Verse dentro y fuera de casa no es un inconveniente para ninguno. «En nuestra vida siempre estamos juntos. Nos lo pasamos bien juntos en el día a día, así que trabajando nos pasa lo mismo, no han surgido roces», aseguraba Susana.

La entrevista del programa será una oportunidad para conocer a los invitados, aunque los juegos también desvelarán muchas cosas sobre ellos. El formato contará con tres dinámicas. La primera, la pirámide del picante: se trata de un juego que gira en torno a una pirámide de cinco niveles de picante. Cada pareja lanza una pregunta comprometida a la contraria: si no responden, comen el plato picante; si contestan, quienes preguntaron son los que deben probarlo.

'El guessing show', presentado por Almudena Cid, será la siguiente prueba, donde hay que descubrir quiénes son realmente los allegados de un personaje anónimo y quiénes son actores. Joaquín y Susana lideran siempre la grada rosa, mientras que una pareja invitada capitanea la azul. El dinero que cada equipo gane se reparte entre su público. El formato incluye cinco rondas y pone en juego 15.000 euros cada noche. «Me gusta tanto jugar que los productores me decían que no pasaba nada si perdía porque así no perdía dinero la productora, pero me daba igual. He tenido presión», reconoce entre risas el futbolista.

Finalmente, el plató de Emparejados vivirá un gran 'dating' dirigido por Anna Simón. Cada semana, un protagonista acudirá al plató dispuesto a encontrar el amor o a traicionar a su cita. Simón le presentará siempre dos posibles candidatos al protagonista: uno de la grada rosa, que apadrinarán y defenderán Joaquín y Susana, y otro de la grada azul, que apadrinarán y defenderán la pareja invitada.