Un invitado paraliza 'Pasapalabra' al abandonar su asiento para colarse entre el público

A punto de coronarse como la pareja más longeva de la historia de 'Pasapalabra' y la primera bicentenaria, Manu y Rosa siguen regalando tardes memorables en Antena 3. El bote alcanza 2.044.000 euros, pero la veteranía de los concursantes no solo se nota en 'El Rosco', sino también en el que ha sido su talón de Aquiles durante toda su trayectoria: 'La Pista'.

Hace unos días el madrileño acertaba la canción a la primera, mientras que este miércoles 27 de agosto lo lograba la coruñesa. Toda una hazaña que mereció la felicitación de Roberto Leal. «Estamos muy felices por vosotros», apuntó entre risas el presentador.

Noticia Relacionada ¿Cuánto tardaron los campeones de 'Pasapalabra' en llevarse el bote? María Robert Ninguno de los ganadores del premio está en los primeros puestos de concursantes más longevos, un récord en el que Orestes Barbero sigue imbatible seguido muy de cerca por Manu

La prueba musical de 'Pasapalabra' es siempre carne de grandes momentazos y esta vez fue la excepción. De hecho, justo cuando iba a comenzar, pasó algo tan fuera de lo común como la desaparición de un invitado.

Poty se 'escapa' al 'Dancing Corner' de 'Pasapalabra'

Leal estaba a punto de dar paso al duelo entre Nerea Rodríguez y Leo Rivera. Hasta que dio cuenta de que Poty Castillo no se encontraba en su atril. Estaba entre el público.

Como gran seguidor de 'Pasapalabra', el coreógrafo se había sentado al lado del ocupante del 'Dancing Corner', un asiento concreto de las gradas cuyo destinatario debe bailar con las canciones de la pista. «Qué mejor que estés tú, efectivamente», corroboraba el sevillano.

'Single ladies' sonaba en el cara a cara entre los dos invitados, un 'hit' que convertía el plató en una discoteca y a Poty en el director de la famosa coreografía que puso de moda Beyoncé.