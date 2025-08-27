El restaurante de Jávea especializado en paellas que ha elegido Pablo Motos para preparar la nueva temporada de El Hormiguero

La cuenta atrás para la vuelta de septiembre ya ha comenzado, y con ella regresan a la parrilla televisiva algunos de los programas más seguidos por la audiencia. Entre ellos, El Hormiguero, que prepara su nueva temporada con la misma expectación de cada año.

Como viene siendo tradición, parte del equipo del programa se ha reunido en la localidad alicantina de Jávea en los días previos al estreno para coger fuerzas y ultimar detalles. En esta ocasión, el punto de encuentro elegido ha sido el restaurante El Trencall, ubicado en plena montaña pero muy cerca de la costa a su vez, en concreto de las Playas del Portitxol y Granadella, el faro del Cabo de la Nao y otros puntos de interés del municipio.

Así, el presentador valenciano, Pablo Motos, junto a Marron, Juan Ibáñez y Damián Molla, sus hormigas Trancas y Barrancas, han despedido un año más el verano en la costa alicantina y han inaugurado a su manera el programa unos días antes, tal y como ha indicado Motos en su publicación: «Aquí comienza oficialmente la temporada 20 de El Hormiguero«.

Las redes sociales del local compartieron imágenes del encuentro, que refuerzan la conexión del equipo con este municipio. Además, el propio Pablo Motos ya había estado en Jávea a principios de mes, según publicó en Instagram el mismo restaurante el dos de agosto, lo que confirma que el presentador ha elegido la costa de la Marina Alta para disfrutar de sus vacaciones estivales.

El establecimiento escogido por el equipo del mítico programa de las hormigas cuenta con una trayectoria de más de medio siglo, inaugurado en 1970 y seguido por dos generaciones de padres a hijos. Cuenta con una amplia selección de entrantes, pescados y carnes, aunque si por algo es famoso, es por sus arroces.

Por ello, como no podía ser de otra manera, el encuentro terminó alrededor de un arroz que supo a despedida del verano y a bienvenida de otro año lleno de sorpresas. Y es que el próximo lunes 1 de septiembre, a las 21:45, el programa de Antena 3 volverá a la pantalla con todo listo para inaugurar su nueva temporada.