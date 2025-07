Filtran en exclusiva los privilegios de Santos Cerdán en prisión: «No es un preso más»

La actualidad política no decae ni en vacaciones. Y es que, este verano está siendo de emociones fuertes con todos los casos de corrupción que están golpeando al Gobierno y que tanto están dando de qué hablar en las tertulias de los diferentes programas de televisión. La entrada en la cárcel del que fuera secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, es uno de esos asuntos que se mira con lupa desde este tipo de formatos y, por ello, este viernes 'La mirada crítica' de Telecinco ha sacado a la luz cuáles son los privilegios en la prisión del que fuera mano derecha del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

'La mirada crítica' no llevaba ni una hora de emisión, cuando Ana Terradillos, presentadora del espacio de Telecinco, soltaba la 'bomba' que su equipo había conseguido sobre Santos Cerdán.

«Este programa ha hablado en exclusiva con el familiar de un preso de Soto del Real y sabemos cómo está siendo su estancia en prisión. Carol, cuéntanos», manifestaba la periodista de 'La mirada crítica' que cedía la palabra a su redactora que tenía todos los detalles de los once días que Santos Cerdán llevaba ya en la cárcel, ya que el familiar de un recluso de la prisión se había puesto en contacto con ellos para revelarles que el expolítico no era «un preso más» y que tenía «trato de favor».

«No es un preso más porque los internos no van escoltados por los funcionarios de prisiones», comenzaba revelando la fuente a 'La mirada crítica'. «Cuando entra un interno no hacen un registro completo antes de que esa persona entre. Encierran a otros internos sin dejarles ducharse para que él pueda pasar. Está solo en la celda, los otros no. O sea, no es uno más, sí tiene privilegios. El director salió a recibirle, eso no lo hace con ninguno», zanjaba la persona en su relato sobre los privilegios de Santos Cerdán en la cárcel de Soto del Real.