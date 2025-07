Una anciana de 88 años denuncia el infierno que vive con sus inquiokupas: «Vieja, te vamos a soltar los perros»

La inquiokupación es una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos españoles. Y es que, no hay día que en televisión no se vea algún caso de un propietario desesperado por conseguir su vivienda a manos de los okupas. Pues, si cada uno de estos casos llenan de indignación a la audiencia, el relato que se ha escuchado este martes en 'La mirada crítica' (Telecinco) ha sido todavía más sangrante, ya que la denuncia la hacía una mujer de 88 años que ha relatado a Ana Terradillos el infierno que vive por culpa de sus 'inquiokupas'.

'La mirada crítica' ya había abordado todos los temas políticos del día, sin olvidar la sentencia de la Audiencia Nacional por el caso Nummaria que ha absuelto a Ana Duato y ha condenado a dos años y dos meses a Imanol Arias, por lo que llegaba el momento de poner sobre la mesa el grito desesperado de una mujer de 80 años que denunciaba la inquiokupación que sufría.

«¡Qué mierda! Con 88 años y le han okupado la casa», señalaba Ana Teradillos antes de presentar a Carmen que llevaba a sus espaldas «casi dos años de desesperación» por culpa de sus inquiokupas. «Me pagaron el primer mes, entraron en septiembre de 2023», explicaba la invitada de 'La mirada crítica', mientras que su nieto añadía que pagaron tan solo el primer y el segundo mes. «A partir del tercer mes ya no recibimos ingresos y nos dijeron que se quedaban allí que no pagaban nada», narraba el joven que indicaba que la mensualidad era tan solo de 400 euros. «Nos dicen que la ley es la ley y que ellos no se van de allí y que ahora mandan ellos», exponía desesperado el invitado del programa de Telecinco que pasaba a contar que se la vivienda era una «casa familiar de campo» que se había reformado con el dinero de su abuela.

Pero, además, de no saber qué hacer ya con los okupas, Carmen relataba las amenazas que tenía que soportar. «Tienen perros de presa que se los acercan para que le muerdan», indicaba el nieto de la mujer que tomaba la palabra. «Salen con los dos perros y me dicen: 'te vamos a soltar los perros'. Y le digo soltarlos no les tengo miedo», manifestaba la invitada de 'La mirada crítica' que para terminar verbalizaba la última amenaza de los inquiokupas: «Vas a llorar lagrimas de sangre de cómo le vamos a dejar la casa».