Margarita Robles habla alto y claro de lo que le pareció que Pedro Sánchez la llamara «pájara»: «Un poco machista»

Desde hace varios meses, no hay día que un audio o la filtración de mensajes no sacuda al PSOE. Así, en mayo se conocía una conversación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en la que se le llamaba «pájara» a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Un calificativo que dio vueltas por todos los titulares de la prensa y que este jueves ha vuelto a ser tema de conversación en 'La mirada crítica' (Telecinco), a donde ha acudido la política para ser entrevistada por Ana Terradillos y en donde ha hablado alto y claro sobre lo que le pareció que el jefe del Ejecutivo hablara de ella de esa manera.

'La mirada crítica' lo anunciaba al inicio de su emisión: Margarita Robles iba a estar en el plató. Y así fue. La ministra de Defensa se sentaba en el estudio del programa de actualidad de Telecinco para analizar la actualidad informativa y valorar el pleno extraordinario que se vivió ayer en el Congreso de los Diputados.

La conversación llegaba a su fin, pero antes de despedir a su invitada, Ana Terradillos le preguntó por uno de los temas más polémicos que Margarita Robles había protagonizado sin querer. «Ayer estaba preparando su entrevista y estaba pensando para pájaros Ábalos y Cerdán, no usted, que la llaman pájara a usted cuando los pájaros son los otros. ¿Cómo le sentó ese apodo?», le cuestionó la presentadora de 'La mirada crítica' a la ministra de Defensa que respondía.

«Vamos a ver, esto es como todo. A mí no me gusta la expresión, pero hay que ver el contexto, de hace cinco años, de alguien que está haciendo una descalificación, yo diría que un poco machista de quién la hace que es José Luis Ábalos y está tratando de provocar un poco al presidente», manifestaba Margarita Robles, a la que Ana Terradillos le hacía una aclaración. «Bueno, lo de pájara no lo dice Ábalos lo dice el presidente del Gobierno», le puntualizaba la presentadora de 'La mirada crítica' que acorralaba a la invitada.

«Ya, ya. Es una expresión que coloquialmente a la gente puede no gustarle, a mí tampoco, pero por ejemplo, decir con uniforme, es algo que para mí es un honor y lo digo con total sinceridad porque para mí las mujeres que llevan uniforme en este país son dignas de reconocimiento y merecimiento. Las pájaras como me decía alguno, Pepe Múgica , que sería de la vida sin pájaros ni flores, me llamo Margarita me apellido Robles, pues ahora también pájaros», sentenciaba Margarita Robles en 'La mirada crítica'.