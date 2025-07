Los detalles «turbios» de la fiesta de Lamine Yamal, al descubierto: «Estamos hablando de mujeres prostituidas»

Lamine Yamal se prepara para cumplir 18 años y la fiesta de su mayoría de edad se prevé que sea monumental. El futbolista ha desembarcado en Ibiza para lo que va a ser uno de los grandes acontecimientos del verano porque el fiestón promete. De esto es lo que durante todos estos días se ha estado hablando en los diferentes programas de televisión, en los que se han hecho eco desde las estratosféricas cifras de dinero que se ha ofrecido a una modelo para que acuda, como también se ha rumoreado con los nombres de los conocidos invitados que acudirán. Pues bien, 'Espejo Público' (Antena 3) lo ha contado todo sobre la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal y ha revelado los datos que el futbolista y su entorno han querido ocultar.

«Vaya fiestón», comenzaba diciendo Gema López, copresentadora de 'Espejo Público', antes de destapar la exclusiva que el programa tenía entre manos. «He hablado con el tío de Lamine Yamal», le replicaba un reportero del programa que revelaba lo que le había contado. «Todo lo que se publica es mentira, lo dice la gente del Madrid porque no soportan que sea el mejor jugador del mundo», señalaba el periodista haciéndose eco de las palabras del tío del futbolista que, además, pedía que dejaran «en paz» a su sobrino.

Pero, el colaborador de 'Espejo Público' tenía más información y tenía que ver con la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal. «Lo va a hacer a bordo de un yate privado en alta mar, hay muchísima gente invitada, entre ellos, una chica con la que yo he tenido la ocasión de hablar, Claudia, y a ella tras la invitación el equipo de Lamine Yamal se pone en contacto con ella para que le consiga la presencia 12 chicas de compañía para la fiesta de Lamine Yamal», relataba el periodista que sacaba a la luz las «condiciones» que le habían puesto a la chica.

«No vamos a decir dónde es la fiesta hasta unas horas antes, no va a poder haber teléfonos móviles, no se va a poder decir nada, confidencialidad... Y ante esta situación, ella decide no voy a ir porque me parece un poco turbio», contaba el reportero de 'Espejo Público' que añadía que a estas chicas les habían ofrecido «tarjetas de entre 10.000 y 20.000 euros de gastos».

«Estamos hablando de mujeres prostituidas, porque una cosa es un local que tiene chicas que por una cantidad de dinero están ahí pero no implica nada, no hay intercambio sexual, pero en este caso...», reaccionaba Susanna Griso ante el relato de la fiesta de cumpleaños de Lamine Yamal.