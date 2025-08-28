Aruseros
Impacto total con el complemento que Naomi Osaka ha lucido en el US Open: «¡Se lo van a robar!»
Alfonso Arús quedó en 'shock' al ver el accesorio que lució la tenista en su partido contra Greet Minnen
Ya está en marcha uno de los grandes torneos del circuito de la ATP. Así, el público se da cita en las pistas de Flushing Meadows para ver a los grandes nombres del momento como Carlos Alcaraz, Sinner o la japonesa Naomi Osaka. Precisamente, esta última se ha convertido en tema de conversación en 'Aruser@s' (La Sexta), ya que la nipona, además de por su juego, destaca por sus llamativos estilismos. Unos 'looks' que en su último partido contra la belga Greet Minnen volvieron a acaparar todas las miradas por el complemento que lucía y que ha dejado en 'shock' a Alfonso Arús que no ha podido evitar manifestarse sobre el accesorio.
«La fiebre enloquecida por los Labubus ha llegado también al mundo del tenis. Labubus cada vez más caras, por cierto», comenzaba introduciendo Alfonso Arús sobre el gran complemento que lucía Naomi Osaka en su mochila en su partido contra la belga Greet Minnen ante las cámaras de 'Aruser@s'.
«Lo mostraba orgullosa en sus redes sociales. No quiero saber lo que cuesta ese Labubu», subrayaban desde el programa de La Sexta sobre el Labubus de brillantes de la tenista. «¡Se lo van a robar!», clamaba el presentador de 'Aruser@s' pensando en el gran valor que tendría el accesorio de Naomi Osaka.
No obstante, el asunto del Labubu no quedó ahí y el presentador del espacio lanzó la pregunta que muchos se llevan tiempo realizando sobre el popular accesorio. «Pero, ¿Labubu es chico o chica? ¿Es un señor Labubu o una niña Labubu (...)? Si la gente sabe si es niño, niña o niñe, que nos lo diga», indicaba Alfonso Arús que finalmente conocía ante las cámaras de 'Aruser@s' que el famoso complemento es una chica.
