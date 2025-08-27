'Espejo Público' saca a la luz todo lo ocurrido entre Kiko Rivera e Irene Rosales : «Ha sido insoportable»

Kiko Rivera e Irene Rosales se han convertido en los protagonistas indiscutibles de las secciones de prensa 'rosa' de este miércoles. Y es que, el anuncio de su separación sorprendía a las redacciones no tanto por el hecho de divorciarse, sino por el momento escogido. Así, 'Espejo Público' (Antena 3) sacaba a la luz lo ocurrido entre la pareja en estos dos últimos meses para que hubieran tomado la decisión de poner punto y final a su matrimonio.

«A mí me parece todo tan raro y, sobre todo, ¿por qué ahora?», se preguntaba Raúl García, colaborador de 'Espejo Público'. «Si nos han vendido una familia unida.. No entiendo ahora esto y soy el primero que creo que veo a Kiko mejor que nunca», manifestaba el tertuliano que se hacía eco de las últimas publicaciones de la pareja en sus vacaciones.

Por su parte, Isabel Rábago ponía en entredicho a su compañero. «Eso es que está mejor que nunca... Los motivos... algo ha pasado algo, me da igual que sea una tercera persona o algo de la pareja que ellos querrán hacer público o no. ¿Por qué? Porque Irene lleva años soportando infidelidades, todo tipo de malos hábitos, todo tipo de mala vida, todo tipo de me gasto el dinero y no atiendo las necesidades de mi propia familia...», exponía la colaboradora de 'Espejo Público' antes de que Gema López, copresentadora del matinal, adelantase al público lo que iban a sacar a la luz.

«A la vuelta le vamos a contar en exclusiva qué ha pasado en estos dos los últimos dos meses, la decisión que ha tomado Kiko Rivera y qué va a hacer Irene Rosales», señalaba la periodista antes de que 'Espejo Público' se fuera a una pausa publicitaria.

Gema López lo cuenta todo de Kiko Rivera

Con la publicidad terminada, el matinal de Antena 3 fue al grano y reveló lo que había pasado en la pareja. «Yo os quiero contar la información que se me traslada hace escasamente una hora», puntualizaba Gema López.« Les habíamos contado que solo hace dos meses sube en Instagram, la felicita por su cumpleaños... Y se van juntos de viaje a Menorca», contextualizaba la periodista. «Lo que me cuentan es que en los dos últimos meses la convivencia entre ellos ha sido insoportable. Las guerras han sido continuas, las peleas continuas, que Kiko que a pesar de que anunció su recuperación ha seguido teniendo altibajos... Que Irene desde la muerte de su sus padres ve la vida de otra manera y prioriza otras cosas», manifestaba la copresentadora que pasaba a relatar qué decisión habría tomado el hijo de Isabel Pantoja.

«Que sería Kiko Rivera quien abandonase el hogar familiar, se iría de forma temporal a casa de su representante... La idea sería irse al barrio de Triana donde ya habría preguntado por el precio de los alquileres», comunicaba Gema López que se haciéndose eco de lastres que habían 'ayudado' a terminar con el matrimonio de Kiko Rivera e Irene Rosales.

«La relación de Kiko y Fran también habría pasado factura a la pareja. Se ha convertido en tapadera de muchas cosas de Kiko e Irene ya no lo quiso soportar. Irene se habría enterado de ciertos bolos que no cuadraban, pero Kiko habría salido en defensa de Fran», añadía la periodista de 'Espejo Público' que se pronunciaba sobre si habría terceras personas.

«No me hablan de terceras personas, pero no descartan que Irene tenga ganas de ser feliz y rehaga su vida y no le van a poner impedimento a la hora de ver a sus hijas», finalizaba relatando Gema López en 'Espejo Público' sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales.