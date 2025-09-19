El enfado de Rosa en 'Pasapalabra' tras cometer un lapsus monumental: «Me da rabia»

Otra vez Manu Pascual y Rosa Rodriguez firmaron tablas la tarde anterior, lo que permitió que se libraran este viernes 19 de septiembre de la ‘Silla Azul’. 62 empates en total desde que son rivales y que corroboran que en la presente etapa de ‘Pasapalabra’ las fuerzas están extremadamente igualadas entre ellos. El día menos pensado, alguno de los dos puede llevarse el bote, que asciende a 2.146.000 euros.

Aunque cabe esperar que Antena 3 anuncie a bombo y platillo ese momento tan esperado como ha sucedido en ocasiones anteriores, la emoción está servida cada tarde en el concurso. Solo hay que remontarse dos días atrás, cuando la madrileña se quedó a una única palabra de completar el ‘Rosco’.

Con 342 y 212 entregas a sus espaldas, respectivamente, la veteranía de Manu y Rosa solo encuentra un punto débil: ‘La Pista’. Una prueba que de nuevo le hizo pasar un mal rato a la coruñesa al perder el duelo con una canción que conocía y un marcador 2 a 0 en favor de su rival.

Manu le 'arrebata' a Rosa la victoria en 'La Pista'

Le bastó el primer fragmento para identificar el tema, publicado en 2020. «Me la se», aseguró. Sin embargo, no fue capaz de recordar ni la letra ni el título. Su frustración aumentó con la segunda pista, un verso de la canción. «¿Es Álvaro de Luna, no?», contestó dubitativa tras darle al pulsador. «No te lo puedo decir, Rosa. A estas alturas…», la riñó Roberto Leal con cariño.

«Me da mucha rabia… Es muy bonita», comentaba la concursante. Al no acertar, le tocó a Manu intentar adivinarla, pero por suerte para ella a su compañero no le sonaba de nada. «Yo es que voy sin presión, porque no tengo ni idea», reconocía agregándole humor.

¡Así ha sonado este temazo de Álvaro de Luna en esta tarde de viernes! #Pasapalabra1360



Directo ▶️ https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/Gm5EruMvBc — Pasapalabra (@PasapalabraA3) September 19, 2025

Para colmo, el presentador corroboró que el artista era Álvaro de Luna y servía en bandeja la respuesta dándoles el título desordenado. «Esto es fácil», los animaba. Pero ni siquiera así consiguió resolver la prueba. A diferencia de Manu, que ya sí llegó a la conclusión de que se trababa de ‘Juramento eterno de sal’.

Enfadada consigo misma, aunque sin perder la sonrisa, la gallega hacía autocrítica. «¿Sabes las veces que he escuchado esta canción en las últimas semanas? Muchas. ¿Y cuántas veces me he fijado en el título y se me ha quedado? Ninguna, evidentemente»