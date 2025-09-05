Rosa vuelve a hacer historia en 'Pasapalabra' al ser la única mujer en conquistar un enorme hito: «Más que increíble, inverosímil»

Manu Pascual y Rosa Rodriguez no paran de romper récords en 'Pasapalabra'. Individualmente el madrileño es el segundo concursante más longevo, y el único junto a Orestes Barbero en haber superado la barrera de los 300 programas. Juntos acaban de establecer el récord del duelo más longevo en los 25 años de vida del concurso, tras sobrepasar los 197 programas que permanecieron el burgalés y Rafa Castaño como pareja de rivales. Hasta que en marzo de 2023 el sevillano se llevaba el bote de 2.272.000 euros.

«Una absoluta locura», en palabras de la propia Rosa, quien también se colocaba en quinta posición en el ranking de concursantes que más entregas han permanecido en 'Pasapalabra', adelantando así al propio Rafa.

Los bicentenarios de 'Pasapalabra'

Todavía con la resaca de semejante hito, la coruñesa volvía a protagonizar «un momento histórico», como lo calificaba Roberto Leal. Y es que la contrincante de Manu superaba las 200 entregas el pasado 3 de septiembre. «Más que increíble, inverosímil», declaraba. No solo por entrar en el exclusivo club de los bicentenarios (solo Orestes, Manu, Pablo Díaz, y Moisés Laguardia habían conseguido tal logro), sino porque es la primera mujer concursante hacerlo.

Con «cosquillitas en el estómago», Rosa celebraba el logro como un sueño hecho realidad. «Llegar hasta aquí no es algo que se me había pasado por la mente», revelaba, aunque se esfuerza «cada día para seguir mejorando». «Estoy feliz de formar parte de la historia de este programa».