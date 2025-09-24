Una deuda millonaria y un revelador audio sobre Andy: Lucas advierte a 'Espejo Público' con «demanda»

Si la semana pasada fue el grupo Camela quien se ponía en el centro de la diana por su presunta mala relación, esta semana le ha tocado a otro dúo: Andy y Lucas. Y es que, este martes 'Espejo Público' (Antena 3) daba a conocer que un ex representante del grupo les reclamaba una deuda millonaria. Para zanjar el delicado asunto, Lucas entraba en directo en el matinal para zanjar el asunto, algo que no ha conseguido, ya que este miércoles, el matinal volvía a la carga sacando a la luz las declaraciones de una persona cercana a Andy que revelaba lo que realmente opinaba de su compañero.

«Andy se siente completamente engañado por el que ha sido su compañero musical, su hermano...», comentaba Gema López, copresentadora de 'Espejo Público', durante el cebo del asunto antes de que se tratara al completo en la sección 'Más Espejo'.

«Hoy nos preguntamos sobre la verdadera relación entre ellos dos, lo decíamos ayer, Andy es un asalariado de Lucas y hasta ahora ha permanecido en silencio. Su entorno se pronuncia», señalaba la periodista que anunciaba a la audiencia lo que le habían contado desde el círculo más cercano del cantante. «Afirma cómo se siente y, sobre todo, si hay engaño o no por parte de Lucas», indicaba Gema López en 'Espejo Público' antes de ofrecer las declaraciones.

«A ver, Andy ya se ha cansado porque ve que Lucas está siendo demasiado polémico, no es solo por la música. Ya hay movidas, líos legales y Andy ya quiere salir de ahí y desvincularse por completo», manifestaba la fuente del matinal de Antena 3 sobre Andy. «Ahora Andy está convencido de que Lucas le ha ocultado cosas», afirmaba el testimonio sobre cuál era el sentimiento de Lucas. «Hay personas que ellos tienen en común que le han advertido, le han dicho: 'Andy te fías demasiado de Lucas...no te fíes tanto. A ver, llevan más de 20 años pero ahora Andy se le ha caído la venda», exponía la fuente que había contactado con 'Espejo Público'.

Entonces, el matinal consiguió con Lucas que quitaba hierro a los audios, aunque mandaba un aviso a 'Espejo Público'. «Manda una advertencia al programa y a los periodistas: que tengamos cuidado que estamos hablando y difamando puede estar sujeto a una demanda﻿», revelaba la reportera tras lo hablado con el integrante de Andy y Lucas.