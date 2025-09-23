Se desvelan las tres 'exigencias' de Pablo López a los invitados de su boda con Laura Rubio

'Espejo Público' ha revelado las tres exigencias que Pablo López impuso a los invitados a su boda con Laura Rubio.

Este fin de semana Pablo López daba por segunda vez el 'sí, quiero' a Laura Rubio. Así, el cantante y 'coach' de 'La Voz', reunía a amigos y familiares en la provincia de Cádiz para celebrar su segunda boda. Una ceremonia muy tradicional pero que estuvo marcada por una serie de 'exigencias' que los novios impusieron a sus invitados y que 'Espejo Público' (Antena 3) reveló a los telespectadores.

'Espejo Público' tenía mucha tela que cortar en la sección de crónica social. Así, el matinal de Antena 3 abría la franja más amable con el ingreso de urgencia de Rafael Amargo y el avance de la última hora en el estado de salud del artista. Sin embargo, todo no fue preocupación, ya que el espacio cambió el tono a por uno más festivo cuando puso sobre la mesa la segunda boda de Pablo López con Laura Rubio.

Miquel Valls, copresentador de 'Espejo Público', era quien abría el tema con las declaraciones de Pablo López a la prensa señalando que lo «más emotivo» de la ceremonia había sido «estar» con los suyos.

Pero, más allá de las manifestaciones del 'coach' de 'La Voz', 'Espejo Público' puso el foco en los invitados y, concretamente, en las 'exigencias' que Pablo López y Laura Rubio habían pedido a estos para acudir a su boda, tal y como dio a conocer Laura Vázquez, colaboradora del matinal.

«Fue una boda muy tradicional... Una boda en la que, además, no hubo teléfonos móviles, para evitar que hubiera filtraciones, fotografías...», señalaba la periodista, que era interrumpida por Susanna Griso, ya que este era el 'melón' que iba a destapar el programa.

«300 personas acudieron a esta boda sin teléfonos móviles, claro decían que querían proteger la intimidad de todos los que fueron. De hecho, no móviles; número de pie, para a altas horas de la madrugada dar las zapatillas», enumeraba Miquel Valls sobre lo que habían solicitado Pablo López y Laura Rubio, mientras que Sergio Pérez, colaborador de 'Espejo Público' revelaba la última 'exigencia'.

«Ahora se está llevando mucho que los invitados les manden a los novios la canción que más te gusta y hacen una 'playlist' y ahí todos los invitados también pudieron elegir las canciones que les gustaban a cada uno y ellos lo fueron concediendo durante la fiesta», apuntaba el tertuliano de matinal de Antena 3 sobre la última 'exigencia' de Pablo López.

Finalmente, Laura Vázquez retomó la palabra para sacar a la luz en el plató de 'Espejo Público' que la «fiesta acabó a las tantas», contó con un Dj, aunque «no cantó Pablo López» y fueron «personajes» como David Bustamante, Vanessa Martín o Luis Fonsi.