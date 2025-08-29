El presentador del Telediario avisa de la aterradora «obra maestra» que llega al cine: «Se estrena ahora para evitar traumas»

Bricio Segovia ha tomado con fuerza el mando de los Informativos matinales de Telecinco. El periodista da los buenos días a los telespectadores de la cadena de Mediaset cada mañana con los que serán los titulares del día. Información con rigor, seriedad, pero también con un toque personal que genera cercanía con el público. Así, este viernes y con el fin de semana ya encima, el presentador del Telediario ha adelantado a la audiencia la cartelera de cine y ha destacada un terrorífico estreno.

El Telediario matinal de Telecinco entraba en la recta final. Así, el Informativo se hacía eco de noticias más centradas en el ocio y el entretenimiento. El fin de las vacaciones para muchos; lo sucedido en la última jornada de la Mostra de Venecia; algún que otro vídeo viral o alguna que otra propuesta de ocio para realizar durante el fin de semana fueron algunos de los asuntos que Bricio Segovia puso sobre la mesa.

Sin embargo, en el ámbito del ocio todavía quedaba algún plan más guardado en el cajón y ese, como no podía ser de otra manera, era acudir al cine. Por ello, el presentador del Telediario matinal de Telecinco puso el foco en la cartelera y en el que era el estreno más destacado de la semana.

«Y sí, que estamos a viernes, a ver, que sé que están deseosos de planes para el fin de semana. Bueno, aquí va una propuesta para el cine», comenzaba exponiendo Bricio Segovia. «Porque hoy regresa a la gran pantalla... 'Tiburón'. Cumple 50 años», destacaba el presentador del Informativo matinal de Telecinco que pasaba a mostrar imágenes de la «primera obra maestra de Spielberg». «Metió el miedo en el cuerpo y lleva medio siglo traumatizando a bañistas», señalaba el periodista que hacía un apunte con sorna sobre su regreso a la cartelera. «Y, quizá, por eso, para evitar más traumas, se estrena al final del verano», afirmaba Segovia.

«Una película que dejó un legado que cambió el rumbo de la historia del cine. Spielberg y 'Tiburón' vuelven ahora a las salas para aterrar y divertir a partes iguales», zanjaba el presentador del Informativo matinal de Telecinco.