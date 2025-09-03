El Consejo de Informativos de TVE aprueba la entrevista de Pepa Bueno a Sánchez pero se reserva un reproche

Pedro Sánchez, durante su entrevista con Pepa Bueno en TVE

Más de año y medio después de su última visita a Torrespaña, Pedro Sánchez volvió a TVE para ser entrevistado por Pepa Bueno en su regreso como presentadora de los informativos dela cadena pública.

El presidente del Gobierno habló de los Presupuestos del Estado, de su intención de continuar su mandato y hasta se atrevió a atacar a «los jueces», a los que acusó de «hacer política» con su familia y «no cumplir la ley».

La entrevista, segunda opción de la audiencia por detrás de la visita de Bertín Osborne a 'El Hormiguero', fue seguida por una media de 1.381.000 espectadores, anotando un 13,2% de cuota de pantalla.

El Consejo de Informativos de TVE, organismo crítico con el rumbo reciente de la Corporación en cuestiones como las productoras externas, ha celebrado la entrevista realizada por Pepa Bueno, defendiendo que se haya hecho «como marca la ley, con producción 100% interna de RTVE».

En un comunicado, el Consejo de Informativos defiende que «se han tocado muchos temas delicados, preguntas incómodas y necesarias», aunque se reserva el reproche de que otras muchas cuestiones «han quedado en el tintero»