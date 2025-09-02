Pedro Ruiz, rotundo sobre la victoria de 'El Hormiguero' frente a Pepa Bueno y su entrevista a Pedro Sánchez: «Se puede ver como...»

Pedro Ruiz, rotundo sobre la victoria de 'El Hormiguero' frente la entrevista de Pepa Bueno a Pedro Sánchez: «Esto se puede ver como...»

La nueva temporada televisiva arrancó este lunes, con el inicio de septiembre. Y lo hizo por todo lo alto. Pepa Bueno debutó al frente de la segunda edición del Telediario de La 1 con una entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En Antena 3, Pablo Motos regresó con su temporada número 20 de 'El Hormiguero' con no solo uno, sino dos invitados: Bertín Osborne y Sergio Ramos.

Ambos espacios cosecharon grandes datos de audiencia. Pepa Bueno firmó en su regreso a la cadena pública un 17,8% de cuota de pantalla y 1.855.000 espectadores, casi 5,1 millones si tenemos en cuenta la emisión simultánea en La 1, La 2 y el Canal 24 horas, según datos de Barlovento Comunicación.

Estas cifras se elevaron a los 2.027.000 espectadores y el 18,5% de cuota de pantalla con la entrevista del presidente del Gobierno. Casi 4 millones de espectadores contactaron con este espacio a través de alguno de sus canales de emisión. Además, consiguió arrastrar a la audiencia al estreno de la nueva edición de 'MasterChef Celebrity', que anotó un 16,4% de share.

Por su parte, Pablo Motos logró el mejor arranque de temporada de su historia, con un magnífico 21,1% de cuota de pantalla y 2.347.000 espectadores. 'El Hormiguero' se convirtió así en el programa más visto de la jornada con las entrevistas a Bertín Osborne y Sergio Ramos, que estrenó canción, y dejó claro que sigue siendo el líder indiscutible de su franja horaria.

#Audiencias I



👏 @El_Hormiguero comienza temporada con el MEJOR ARRANQUE DE SU HISTORIA, un 21,1%



🏆 LÍDER absoluto y LO+VISTO de la TV con +2,3 M de seguidores de media y +4,8 M de espectadores únicos



👉 Supera en +13,8 y +9,8 puntos a sus rivales



🥇 Y logra el #MinutoDeOro… pic.twitter.com/bhmAwfCP4U — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) September 2, 2025

Ambos espacios no compartieron la misma franja horaria, ya que el Telediario 2 de TVE dio comienzo a las 21:00 horas, con la entrevista a Sánchez arrancando media hora después, mientras que Pablo Motos empezó a las 21:55 horas. Sin embargo, ambos programas compartieron unos 20 minutos de emisión.

En este sentido, si prestamos atención a los datos de audiencia anteriormente mencionados, se puede concluir que 'El Hormiguero' salió victorioso este lunes, ya que obtuvo un 21,1% de cuota de pantalla frente al 18,5% de la entrevista de Pepa Bueno a Sánchez y sumó 320.000 espectadores más.

La opinión de Pedro Ruiz sobre la audiencia de Pepa Bueno y Pablo Motos

A la espera de que David Broncano arranque el próximo lunes 8 de septiembre una nueva temporada de 'La Revuelta' y comience a luchar contra 'El Hormiguero' por el liderazgo de su franja, la victoria del espacio de Pablo Motos frente a Pepa Bueno ya ha dado de qué hablar este martes.

Son muchas las personas que han celebrado los buenos datos de audiencia cosechados por ambos programas, aunque algunos han destacado la victoria de Pablo Motos frente a Pedro Sánchez y su entrevista en La 1.

Una de las personalidades que no ha dudado en pronunciarse al respecto ha sido el presentador y humorista Pedro Ruiz, quien acostumbra a opinar en sus redes sociales sobre la actualidad en España y el resto del mundo.

«'El Hormiguero' le pudo al presidente en La 1», ha afirmado con rotundidad Ruiz en un mensaje en X. El presentador de televisión saca una conclusión clara al respecto: «Tiene más tirón el entretenimiento que la política cansina».

. @El_Hormiguero le pudo al presidente en @La1_tve. Tiene más tirón el entretenimiento que la política cansina. Esto se puede ver como un rayito de esperanza. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) September 2, 2025

Pedro Ruiz no ha dudado en mojarse sobre el triunfo de 'El Hormiguero' y se ha mostrado satisfecho con el hecho de que el programa de Pablo Motos se haya impuesto a la entrevista del presidente del Gobierno en La 1. «Esto se puede ver como un rayito de esperanza», ha dicho el presentador, que ha celebrado que el entretenimiento se imponga a la política.