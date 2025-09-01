Suscribete a
Sánchez acusa a los jueces de «hacer política» con su familia y «no cumplir con la ley»

Reconoce su intención de seguir gobernando aunque le tumben los Presupuestos y se ata al fiscal general: «Creo en su inocencia»

Illa rehabilita a Puigdemont y se reúne mañana con él en Bruselas

Pedro Sánchez, durante la entrevista en TVE
Ainhoa Martínez

Pedro Sánchez volvió esta noche a someterse a una entrevista en un medio de comunicación español después de 14 meses de vacío. Con este reproche arrancó el intercambio dialéctico con su interlocutora Pepa Bueno, sin arrancarle el compromiso de romper esta sequía en otros ... formatos. Moncloa ha elegido RTVE para lanzar un mensaje de respaldo a la televisión pública en un contexto en el que la cadena se ha convertido también en elemento de polarización y pugna partidista. En abril de 2024, después de su periodo de reflexión, Sánchez también se sentó en el plató de Torrespaña para explicar su decisión de mantenerse al frente del Gobierno después de su tentativa de abandonar el poder.

