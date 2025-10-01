Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La ministra de Igualdad pide disculpas por el «ruido generado» y anuncia una «investigación exhaustiva» por los fallos
El tiempo
La Aemet avisa de la llegada de un nuevo veranillo con hasta 10 grados más tras las fuertes lluvias

Aruseros

Antonia Dell'Atte lanza una grave acusación contra Alessandro Lecquio que podría tener consecuencias

La italiana no se mordió la lengua para 'fulminar' a su expareja y colaborador de 'Vamos a ver'

Ana Rosa causa desconcierto total con lo que verbaliza del presidente: «Estoy muy de acuerdo con Sánchez»

'Aruser@s' se ha hecho eco de las demoledoras palabras de Antonia Dell'Atte sobre Alessandro Lecquio.
'Aruser@s' se ha hecho eco de las demoledoras palabras de Antonia Dell'Atte sobre Alessandro Lecquio. LA Sexta
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Malos tiempos para Alessandro Lecquio. Y es que, el colaborador de 'Vamos a ver' (Telecinco) después de arremeter contra Mar Flores con motivo de la publicación de sus memorias, 'Mar en calma', está viendo cómo ahora los 'palos' se están volviendo contra él. Así, hace unos días Sonia Moldes, expareja del tertuliano, 'rajaba' lo más grande de él en 'De Viernes' y, ahora, otra ex del conde ha aparecido para despacharse a gusto contra él. Y, ¿quién podría ser? Pues, Antonia Dell'Atte. La italiana ha vuelto a escena y ha fulminado a Lecquio con una demoledora afirmación que ha recogido 'Aruser@s' (La Sexta).

El programa de la cadena de Atresmedia se encontraba haciendo repaso a los protagonistas del día y Antonia Dell'Atte era una de ellas por 'el traje' que le hacía a Alessandro Lecquio, del que decía que durante este tiempo se le «había blanqueado» su «imagen».

«Duras palabras», adelantaba Tatiana Arús, colaboradora de 'Aruser@s', sobre las declaraciones de la italiana que pasaba a ofrecer. «Gracias por habérmelo alejado, todo para vosotras», espetaba Antonia Dell'Atte mirando a las cámaras de Alessandro Lecquio. Pero, esto no era lo más duro que manifestaba del colaborador de 'Vamos a ver'. «Es un maltratador», afirmaba Dell'Atte que tenía mucho más guardado para 'disparar' al tertuliano.

Noticias relacionadas

«Es un playboy para que la gente se olvidara de que es un maltratador», aseguraba Antonia Dell'Atte sobre Alessandro Lecquio sin morderse la lengua. Unas crudas declaraciones . «Son ellas las que deberían de posicionarse a mi lado, que se han divertido», añadía la italiana que remataba su intervención recogida por 'Aruser@s': «Gracias por haberme alejado a un maltratador».

Noticia Relacionada

Ahora, habrá que ver cuál es la reacción de Alessandro Lecquio. No hay que olvidar que estos días se ha plantado en 'Vamos a ver' y se ha negado a hablar de las palabras vertidas por Sonia Moldes en 'De Viernes', por lo que su silencio podría romperse ante las duras manifestaciones de Antonia Dell'Atte.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app