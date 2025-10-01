Aruseros
Antonia Dell'Atte lanza una grave acusación contra Alessandro Lecquio que podría tener consecuencias
La italiana no se mordió la lengua para 'fulminar' a su expareja y colaborador de 'Vamos a ver'
Malos tiempos para Alessandro Lecquio. Y es que, el colaborador de 'Vamos a ver' (Telecinco) después de arremeter contra Mar Flores con motivo de la publicación de sus memorias, 'Mar en calma', está viendo cómo ahora los 'palos' se están volviendo contra él. Así, hace unos días Sonia Moldes, expareja del tertuliano, 'rajaba' lo más grande de él en 'De Viernes' y, ahora, otra ex del conde ha aparecido para despacharse a gusto contra él. Y, ¿quién podría ser? Pues, Antonia Dell'Atte. La italiana ha vuelto a escena y ha fulminado a Lecquio con una demoledora afirmación que ha recogido 'Aruser@s' (La Sexta).
El programa de la cadena de Atresmedia se encontraba haciendo repaso a los protagonistas del día y Antonia Dell'Atte era una de ellas por 'el traje' que le hacía a Alessandro Lecquio, del que decía que durante este tiempo se le «había blanqueado» su «imagen».
«Duras palabras», adelantaba Tatiana Arús, colaboradora de 'Aruser@s', sobre las declaraciones de la italiana que pasaba a ofrecer. «Gracias por habérmelo alejado, todo para vosotras», espetaba Antonia Dell'Atte mirando a las cámaras de Alessandro Lecquio. Pero, esto no era lo más duro que manifestaba del colaborador de 'Vamos a ver'. «Es un maltratador», afirmaba Dell'Atte que tenía mucho más guardado para 'disparar' al tertuliano.
«Es un playboy para que la gente se olvidara de que es un maltratador», aseguraba Antonia Dell'Atte sobre Alessandro Lecquio sin morderse la lengua. Unas crudas declaraciones . «Son ellas las que deberían de posicionarse a mi lado, que se han divertido», añadía la italiana que remataba su intervención recogida por 'Aruser@s': «Gracias por haberme alejado a un maltratador».
Ahora, habrá que ver cuál es la reacción de Alessandro Lecquio. No hay que olvidar que estos días se ha plantado en 'Vamos a ver' y se ha negado a hablar de las palabras vertidas por Sonia Moldes en 'De Viernes', por lo que su silencio podría romperse ante las duras manifestaciones de Antonia Dell'Atte.
