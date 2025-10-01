Una inesperada 'última hora' deja a Ana Terradillos al borde de las lágrimas: «¡Qué emoción!»

Ana Terradillos ha recibido una última hora en 'La mirada crítica' que la ha dejado de piedra.

De piedra. Así se ha quedado Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica' (Telecinco), poco antes de cerrar la emisión del espacio de actualidad. Y es que, la periodista era avisada por el pinganillo de una 'última hora' que la dejaba completamente 'fuera de juego' y en la que intervenían varios miembros del equipo del programa.

'La mirada crítica' llegaba a la recta final. El programa acudía al Senado ante la comparecencia de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y tras dar algunos apuntes de lo que iba a ser la presencia de la política en la cámara alta, Ana Terradillos se disponía a despedirse de la audiencia pero, de repente, una 'última hora' le llegó a través del pinganillo. «Tenemos una última hora que nos lleva a la redacción, allí está Marta Hita...», señalaba la presentadora del programa, mientras la pantalla conectaba con la redacción, en donde aparecía la reportera junto a otros compañeros del espacio felicitando a la periodista por su cumpleaños.

«¡Vaya equipazo! Muchas gracias», manifestaba Ana Terradillos sin saber donde meterse ante la sorpresa que le había preparado el equipo de 'La mirada crítica'. En el plató comenzó a sonar el 'Cumpleaños feliz' en euskera en honor a la presentadora. «No podíamos faltar todos para felicitarte», le indicaba Marta Hita a la periodista desde la redacción. «¡Qué bonito!», exclamaba emocionada Terradillos.

«Venga Marta, la última hora, no sé si la tienes que dar o no», le indicaba Ana Terradillos a su compañera que le explicaba que todo había sido una 'trampa' para poder felicitarla en directo.

Las sorpresas no quedaron ahí porque 'La mirada crítica' le preparó un vídeo a modo de homenaje que emitieron, como también le regalaron un ramo de flores del que le hizo entrega su compañero en plató José Luis Vidal. «¡Qué emoción!», espetó agradecida Ana Terradillos. «Ahora que nos ve toda España con este equipo al fin del mundo, porque me hacéis brillar todos los días», sentenciaba la comunicadora ante las cámaras de Telecinco.