Alessandro Lecquio, 'acorralado', toma una decisión que 'aniquila' la escaleta de 'Vamos a ver'

Alessandro Lecquio llevaba un par de semanas 'muy arriba'. Y es que, las memorias de Mar Flores estaban llevando al colaborador de 'Vamos a ver' (Telecinco) a ser protagonista todos los días con 'rajadas' contra la modelo. Además, el tertuliano se veía apoyado con otros rostros conocidos como Ana Obregón, lo que le daba más fuerza en sus intervenciones en el matinal de la cadena de Mediaset con un pronto en ocasiones beligerante contra sus compañeros. Pues bien, ahora parece que las tornas han cambiado, ya que la entrevista de 'De viernes' a Sonia Moldes ha dejado 'mudo', de momento, a Lecquio que este lunes tomaba una firme determinación en el programa en el que colabora que no gustaba nada a su presentadora, Patricia Pardo.

'Vamos a ver' abordaba la entrevista de Sonia Moldes en la que había puesto de vuelta y media a Alessandro Lecquio y el programa iba a ir troceando la charla para cada fragmento ir analizándolo por separado. Sin embargo, el colaborador se plantó y 'aniquiló' la escaleta programada. «Voy a hacer algo muy raro en mí, me voy a quedar callado un rato. Os voy a escuchar atentamente cuando hayáis terminado de hablar y de brillar, voy yo a ponerle el lacito», indicaba el tertuliano. «Eso sí, hablaré solo una vez y será cuando todo esté sobre la mesa. Es decir, que hayáis puesto todos los vídeos, nunca antes», comunicaba el colaborador del matinal que de esta manera evitaba tener que enfrentarse a las cuestiones de sus compañeros.

Evidentemente, ese no era el plan de 'Vamos a ver' y así se lo hizo saber Patricia Pardo. «¿No te puedo hacer una pregunta? Porque, escúchame, yo entiendo que ese es tu planteamiento, pero entenderás que quienes nos importan son los espectadores, el público. Si no troceamos la información y tú vas respondiendo, se hace muy difícil comprenderla. ¿Tú esto lo entiendes, no? Hacemos una escalera basándonos en el público», le comunicaba la presentadora a Alessandro Lecquio que hacía caso omiso a su compañera.

«Ya, lo comprendo, pero es una decisión que ya tomé. Hoy no vengo en modo entrevista, vengo en modo discurso. Agradezco el interés, pero prefiero decir lo que tengo que decir y nada más», indicaba Alessandro Lecquio.

Ante el plante del colaborador, el resto de colaboradores fueron los que tuvieron que ir comentando los fragmentos de la entrevista mientras el protagonista se mantenía en silencio. Un silencio que rompió cuando 'Vamos a ver' terminó de emitir todos los vídeos. «Cada cierto tiempo sale alguien a removerlo, y yo no quiero entrar más en ese juego», sentenció Alessandro Lecquio que dejó caer que tomará medidas legales contra la entrevista a Sonia Moldes en 'De Viernes'.