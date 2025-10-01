Juan del Val, demoledor contra las «tertulias dirigidas» por el Gobierno: «Me parece obsceno»

La actualidad está que arde. Así, desde bien temprano de la mañana hasta entrada la noche, los programas de la parrilla de televisión analizan una y otra vez las noticias más importantes de la jornada. En estos últimos días el caso Begoña Gómez está constantemente sobre la mesa, ya que su plantón al juez Peinado el pasado sábado y los dos informes que la acorralan, provocan que la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea una de las principales protagonistas. Así, si por la mañana Ana Rosa Quintana se dirigió a ella y al Gobierno, por la noche Juan del Val, colaborador de 'El Hormiguero' (Antena 3) fue demoledor en su pronunciamiento sobre el caso.

Pablo Motos despedía a Luis Zahera, que había sido el invitado de la noche en 'El Hormiguero', y daba la bienvenida a los colaboradores de la tertulia política. María Dabán, Rubén Amón, Rosa Belmonte y Juan del Val tomaban sus asientos y se disponían a opinar sobre los asuntos que el el presentador ponía sobre la mesa, siendo el caso de Begoña Gómez uno de ellos.

María Dabán fue de las primeras tertulianas en hablar, pero cuando acabó su turno, Juan del Val le sucedió en el turno de palabra y fue rotundo. «Le hizo 121 favores personales, que sepamos», comenzaba exponiendo el colaborador de 'El Hormiguero'. «La Fiscalía dice que no hay delito, pero una cosa es que no haya delito, que a lo mejor no lo hay, y otra que no haya caso», manifestaba el escritor ante las cámaras antes de subir el tono.

«Caso sí hay, y es flagrante y, por lo menos, reprobable», afirmó tajante Juan del Val que a continuación ponía en jaque tanto rol del Gobierno en el caso de Begoña Gómez como el de algunas tertulias celebradas en los medios. «Lo que me parece obsceno, aparte del comportamiento, es decir, todo el Gobierno y en las tertulias dirigidas por ellos, que no hay caso. No es lo mismo», apuntaba el colaborador de 'El Hormiguero'. «Es una persona, pagada por el dinero de todos, trabajando para una persona concreta, que es la mujer del presidente del gobierno, para hacer negocios, sean o no lucrativos. A mí qué más me da que no haya delito, hay caso», sentenciaba del Val.