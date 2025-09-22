Ana Rosa Quintana carga contra la ministra de Igualdad a costa de las pulseras antimaltrato: «Tiene huevos»

Durísima. Así se ha mostrado Ana Rosa Quintana este lunes con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, a costa del fallo de las pulseras anti maltrato. Y es que, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) se ha despachado a gusto contra la política y contra el Gobierno no solo por el polémico error, sino también por su última campaña publicitaria.

«'Por huevos'. Este es el lema de la última campaña del Ministerio de Igualdad. Una campaña que aboga por una masculinidad más diversa», comenzaba diciendo Ana Rosa Quintana ante las cámaras del matinal de Telecinco. «Una campaña que ha costado un huevo, nada menos que 1,6 millones de euros. Unos millones de euros que el ministerio de Igualdad no se gastó en las pulseras anti maltrato. Unos dispositivos que el Gobierno compró en los chinos», señalaba rotunda la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' antes de 'emprenderla' contra la titular del ministerio.

«Ahora la ministra de Igualdad, Ana Redondo, asegura que es un bulo que las pulseras anti maltrato no funcionasen, y que lo que pone en verdadero peligro a las mujeres no es que no funcionasen las pulseras, sino que es el bulo en sí mismo lo que pone en peligro a las mujeres maltratadas. Es un bulo. Que se lo digan a las mujeres a las que se les presentaba su maltratador en la puerta de su casa sin que saltaran las alarmas. Que se lo digan a los jueces. Este Gobierno instalado en la mentira asegura que es un bulo que recibieran un aviso del Consejo General del Poder Judicial, pero La Razón publica hoy las actas en las que los magistrados avisan de los problemas con el centro Cometa, encargado del seguimiento del servicio, con localizaciones erróneas y manipulaciones de los maltratadores», apuntaba Ana Rosa Quintana que seguía 'atizando' a la ministra de Igualdad en su editorial de 'El programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana señala a Pedro Sánchez

«La Fiscalía General del Estado, que depende el Gobierno, también avisó de los fallos, en este caso de la pérdida de datos y de información, que generaron una gran cantidad de sobreseimientos y absoluciones. Ahora la ministra de Igualdad carga contra la Fiscalía señalando que 'hizo una valoración sin datos' que 'ha generado alarma'. Como dice la campaña de Igualdad, tiene huevos como para hacer una tortilla de patata para un barrio entero», aseveraba la presentadora del espacio de la cadena de Mediaset que se hacía eco del 'ocultismo' del Gobierno.

«'El País' publica hoy que la responsable del centro de seguimiento de las pulseras mandó ocultar los avisos para que la Delegación del Gobierno no se enterase de lo que estaba ocurriendo. Incluso felicitaron a los que trampearon la situación de las pulseras. La ministra pide que no se genere alarma con las pulseras, cuando precisamente lo que tienen que generar las pulseras son alarmas que avisen a las víctimas» relataba Ana Rosa Quintana que a continuación señalaba a Pedro Sánchez.

Noticia Relacionada Lydia Lozano se 'lanza al cuello' de Mar Flores con una demoledora 'rajada': «Deberías pasar un polígrafo» Mari Carmen Parra La colaboradora de 'De Viernes' no dejó indiferente a los colaboradores del programa de La Sexta con sus duras palabras contra la modelo

«Mientras el presidente no ha hecho ni una sola mención a las pulseras en todo el fin de semana. Eso sí, desde el Gobierno piden que Pedro Sánchez sea nominado al premio Nobel de la Paz. Durante la presentación de la campaña de Igualdad, la ministra Ana Redondo dijo que hay que 'resignificar el término por mis huevismos'. Ministra, aplíquese el cuento cuando insista en que los fallos de las pulseras son un bulo. Un bulo con un par de gónadas», sentenciaba Ana Rosa Quintana ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa'.