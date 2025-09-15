Ana Rosa Quintana destapa el llamamiento oculto del «activista» Sánchez: «No hay mayor manipulación de masas que...»

La Vuelta ha sido un día más uno de los temas del día. Y es que, el 'boicot' en la última etapa ha sido lo último, por la violencia de sus manifestantes y por la 'llamada' del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la movilización. Un hecho sobre el que se ha pronunciado sin rodeos Ana Rosa Quintana desde 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco).

«Palestina ha entrado en la precampaña electoral por Andalucía. Sánchez ha pronunciado un mitin en Málaga a favor de su candidata, María Jesús Montero, y ha utilizado las matanzas en Gaza para hacer propaganda con el deporte», comenzaba diciendo Ana Rosa Quintana ante las cámaras del matinal de Telecinco. «Por supuesto que hay que movilizarse para condenar el asesinato en masa de 65.000 palestinos. Es algo incuestionable. Es muy dolorosa la imagen del éxodo de miles de familias con sus hijos y enseres saliendo camino de campos de refugiados. La estrategia es la polarización», apuntaba la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' que lanzaba seguidamente una batería de preguntas. «¿Ahora en España solo se puede ser propalestino o proisraelí? ¿Todo el pueblo de Israel es un reflejo del Gobierno de Netanyahu? ¿Todo el pueblo español es un reflejo del Gobierno de Sánchez?», cuestionaba la comunicadora que hacía un apunte gramatical para destapar lo que había detrás de las palabras de Pedro Sánchez.

Ana Rosa saca a la luz el 'llamamiento' oculto de Sánchez

«Lo que se dice después de un pero en una frase anula todo lo que se ha dicho antes de ese 'pero'. Atentos a donde coloca el presidente el 'pero' en esta frase. Abro comillas: 'Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero, 'pero' también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina», recordaba Ana Rosa Quintana las declaraciones del presidente del Gobierno para inmediatamente traducir sus manifestaciones. «Ese 'pero' llamaba al boicot. A Sánchez se le puso carta de Quim Torra cuando decía aquello de 'apreteu' y que llevó a unos CDR a intentar arrojar 400 litros de aceite al paso del pelotón. El Gobierno lo condenó y luego les amnistió», apuntaba Ana Rosa Quintana. «El Gobierno del 'pero'. Sánchez hablaba de un cambio de etapa en Andalucía, 'pero' ponía fin a la etapa de la Vuelta con su llamamiento. No hay mayor manipulación de masas que usar el deporte como propaganda política, como se ha hecho a lo largo de la historia. Por cierto, ¿dónde estaba la ministra de Deportes, que no condenó el boicot a los ciclistas?», se preguntaba la presentadora que se hacía eco del saldo de heridos de las protestas de La Vuelta y cómo se habían menospreciado. «Con 22 policías heridos, el delegado del Gobierno justificó los ataques alegando que en Madrid no se han asesinado a 65.000 personas. El responsable de la Policía boicoteando a la Policía. El mundo al revés», declaraba Ana Rosa Quintana que finalizaba su editorial con unas propuestas para Pedro Sánchez.

Noticia Relacionada Las protestas de La Vuelta también 'boicotean' a Ana Rosa: gritos contra la periodista y acoso a su reportero Mari Carmen Parra El periodista no ha dudado en responder rotunda a los agitadores desde el plató del matinal de Telecinco

«Proponemos que de la misma manera que el presidente llama al boicot a la Vuelta, boicotee a su socio Puigdemont, que ha criticado duramente al Gobierno por bloquear los productos israelíes, ya que supone un riesgo para las inversiones en Cataluña. ¿'Pero' a que Moncloa no va a vetar a Junts por apoyar a Israel? Claro que no. Ni romperá relaciones con Israel ni romperá con Puigdemont. 'Pero' seguiremos viendo a Sánchez convertido en un activista», sentenciaba Ana Rosa Quintana ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa'.