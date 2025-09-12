'Vamos a ver' salta por los aires con la revelación de Lecquio que salpica a Mar Flores: «Es lo más grave que has contado esta semana»

'Vamos a ver' (Telecinco) lleva una semana otorgándole un absoluto protagonismo a Alessandro Lecquio ante la salida al mercado de las memorias de Mar Flores, 'Mar en calma'. Así, desde el lunes el colaborador lleva largando en contra de la modelo y desmintiendo sus manifestaciones. En definitiva, durante estos días el tertuliano del matinal de la cadena de Mediaset ha fulminado las memorias de la nueva colaboradora de Sonsoles Ónega. Sin embargo, todavía no estaba dicho todo y el noble sacó a la luz el capítulo más oscuro que vivió al lado de Mar Flores. Un episodio digno de una película de mafiosos que provocó que Alessandro Lecquio perdiera los papeles en el plató.

'Vamos a ver' llegaba a la recta final de su emisión y con todo el foco puesto en las memorias de Mar Flores, Alessandro Lecquio era el tertuliano que llevaba las riendas de la conversación, pero cuando quisieron desde el matinal de Telecinco aportar otro punto de vista el colaborador se enervó.

«¡Aquí, la víctima de esta historia fui yo!», clamaba Alessandro Lecquio que cortaba a Adriana Dorronsoro de muy malas formas. «No, yo también fui víctima de esa historia. ¡No te olvides! Porque a mí se me acusó de algo que. yo no hice. ¡Algo que yo no hice!», exclamaba de pie y gesticulando de manera tan cortante que dejaba a sus compañeros helados. «Es lo que yo te cuento» intentaba decir Dorronsoro que era interrumpida bruscamente por Lecquio. «¡No, tú no cuentas nada!», le espetaba perdiendo las formas.

«Ana Obregón acude a esa fiesta por una única razón porque en ese momento salió una noticia y una cinta en la que distintas personas me querían meter droga en una maleta. Así, esta es la historia», desvelaba Alessandro Lecquio que le daba el último 'palo' a Adriana Dorronsoro. «¡Tú ni habías nacido!», añadía fuera de sí el colaborador de 'Vamos a ver' que continuaba con la palabras. «Y Ana Obregón en apoyo, en solidaridad a una situación que me estaba atormentando acudió a esa fiesta. Punto y final», sentenciaba el tertuliano.

«Escucha, esto es lo más grave que has contado esta semana. ¿Esto lo podrías explicar?», le solicitaba Patricia Pardo, presentadora de 'Vamos a ver', a Alessandro Lecquio que se plantaba. «No, no lo voy a explicar», respondía rotundo el colaborador que dejaba a la periodista pidiéndoselo a Sandra Aladro que accedía aunque no daba los nombres de las personas que tramaron meterle droga al colaborador. «Eran personas tan poderosas que se sobreseyó», concluyó el tertuliano del matinal de Telecinco sobre la denuncia que interpuso.