Ana Rosa Quintana alerta sin filtros de lo que ocultaría el último CIS de Tezanos e implica a Pedro Sánchez: «Sería ya el colmo»

Ana Rosa Quintana le ha dejado desde 'El programa de Ana Rosa' un 'recado' a Tezanos por el último CIS.

Inicio de curso político y el CIS ya ha sacado una nueva encuesta que desde este jueves está siendo muy comentada en Informativos y en programas de actualidad. Así, como era de esperar, Ana Rosa Quintana no ha querido pasar por alto los resultados de Tezanos que dan al PSOE la victoria por 9 puntos sobre el PP. Un dato que no solo ha provocado que la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) haya cuestionado una vez más este último barómetro de manera muy crítica, sino que alertado de lo que podría esconder esta encuesta.

Ana Rosa Quintana presentaba a los colaboradores que la iban a acompañar en 'El programa de Ana Rosa' y directamente iba al grano. «Bueno, pues, vamos con esto. Yo ayer les decía, y yo os pido de verdad que mantengáis la postura y que no se carcajee nadie», decía irónica la presentadora del matinal de Telecinco. «La última encuesta del CIS de Tezanos, ya saben ustedes que Pedro Sánchez, si por Tezanos dependiera, va para Papa porque no solo da una ventaja de 9 puntos al PSOE sobre el PP, además, viene a contradecir el resto de sondeos publicados en este inicio de curso que han sido algunos», señalaba la periodista que daba paso a Jano Mecha para que explicara a la audiencia los datos de la encuesta.

A la vuelta, Ana Rosa Quintana retomaba el discurso y le dejaba un claro mensaje a al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. «No, a ver, si Tezanos tuviera su propia empresa demoscópica, pues me parecería que puede hacer la cocina que le dé la gana. El único problema Tezanos es que el CIS es oficial, la pagamos todos y yo no sé», le decía la presentadora de 'El programa de Ana Rosa' al político antes de cuestionar sus resultados. «¿Alguien cree que el PSOE con la que está cayendo le saca 9 puntos al siguiente?», preguntaba sarcástica la comunicadora que volvía a 'atizar' a Tezanos.

«Pero, si fuera por Tezanos y hubiera un cónclave, Pedro Sánchez sería Papa», afirmaba Ana Rosa Quintana que antes de continuar destapaba y alertaba en el plató del matinal de lo que podría haber tras la última encuesta del CIS.

«Yo tengo una duda, en serio, esta es una encuesta para que nos entretengamos un poco, para que haya gente que se lo crea, pero me imagino que Sánchez tiene las encuestas de verdad, con lo cuál eso sería ya el colmo», sentenciaba Ana Rosa Quintana sin morderse la lengua desde el plató de 'El programa de Ana Rosa'.