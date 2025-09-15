Las protestas de La Vuelta también 'boicotean' a Ana Rosa Quintana: gritos contra la periodista y acoso a su reportero

El reportero de 'El programa de Ana Rosa' fue increpado en las protestas de La Vuelta y Ana Rosa ha respondido a los manifestantes.

Este domingo la final de La Vuelta a España se veía 'reventada' con las protestas de los manifestantes propalestinos jaleadas por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Así, este lunes 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) abría el matinal dedicándole la mayor parte de su tiempo a la revuelta. Unos manifestantes que no solo agredieron a 22 agentes de policías, sino que también increparon e impidieron desarrollar su trabajo a un equipo del matinal de Ana Rosa Quintana. Un 'ataque' a la labor periodística que, además, se saldó con gritos contra la comunicadora. Un 'show' al que la periodista no ha dudado en responder tajante desde el plató del matinal de la cadena de Mediaset.

«Alejandro Rodríguez, no lo pasó muy bien ayer», decía Ana Rosa Quintana que mencionaba el nombre del reportero de 'El programa de Ana Rosa' que había sido increpado y que aparecía en pantalla para relatar lo ocurrido en las protestas de La Vuelta. «Hay que dejar claro que la mayoría de los manifestantes se comportaron de manera pacífica, pero siempre dentro de esa mayoría se esconden grupos de alborotadores o agitadores, ayer lo pudimos comprobar», comenzaba diciendo el periodista. «Esos grupos están formados por redes juveniles independientes, ellos se definen como antifascistas, anticapitalistas y antisistemas y la mayoría de esos agitadores, siempre se repite el mismo patrón, van a cara tapada y actúan de una forma muy intimidatoria contra las autoridades, la Policía, y también incluso contra los medios de comunicación», añadía el reportero del matinal que daba paso al reportaje que había realizado.

Una pieza informativa en la que se pudo observar cómo el reportero de 'El programa de Ana Rosa' no lo tuvo fácil para desempeñar su trabajo. «¡Fuera!», le gritaban al periodista. «¡Fuera de aquí, tío!», le espetaban a la vez que le echaban banderas a la cara. «¡Fuera Ana Rosa!, ¡fuera Ana Rosa!», gritaban los agitadores. Un tenso momento que también se observaba cuando el reportero se disponía a entrevistar a una joven manifestante. «¿Para dónde es esto?», le preguntaba la joven que al conocer que era para el espacio de Telecinco se plantaba. «No voy a salir de ahí, yo con Ana Rosa no colaboro», afirmaba la mujer.

Unas escenas que no dejaron indiferente a Ana Rosa Quintana que desde el plató de 'El programa de Ana Rosa' respondió rotunda a los alborotadores. «Bueno, Alejandro, afortunadamente, para él no es Ana Rosa», comenzaba irónica la presentadora. «De verdad, yo es que creo en la libertad de expresión y posiblemente me hubiera ido a manifestar por lo que estamos viendo en Gaza pero no con esta gente porque de los que estaban allí, posiblemente, ninguno sobreviviría en Palestina, ni las mujeres tendrían los derechos, ni los homosexuales, posiblemente, estarían condenados. Entonces, vamos a ser serios», sentenciaba la periodista del matinal de Telecinco.