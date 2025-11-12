Alfonso Arús, contundente sobre el futuro de Los Javis tras su ruptura: «Esperemos que no, la verdad»

Tras la separación de Andy y Lucas, una nueva ruptura se ha producido en el mundo de la crónica social y el entretenimiento. Los Javis, el binomio formado por Javier Calvo y Javier Ambrossi, han puesto punto y final a su relación sentimental, ... que no profesional, tras 13 años juntos. Un tema que ha estado este miércoles en todas las tertulias rosas y que Alfonso Arús, desde 'Aruser@s' (La Sexta) no ha dudado en pronunciarse alto y claro.

«La separación de Los Javis después de 13 años de relación sentimental», introducía Alfonso Arús a la audiencia, mientras Tatiana Arús, colaboradora de 'Aruser@s', aportaba más datos de la ruptura. «Se va a producir esa ruptura sentimental, pero no profesional, sabéis que tienen varias empresas juntos que les va muy bien, así que...», informaba la tertuliana que se hacía eco, además, cómo amigos de la pareja como Paco León habían confirmado la noticia.

Entonces, Alfonso Arús tomó la palabra y se pronunciaba rotundo sobre Los Javis. «No va a pasar, pero... ¿os imagináis que tenemos un caso Andy y Lucas segunda parte?», dejaba caer el presentador de 'Aruser@s'. «Esperemos que no, la verdad», le respondía Angie Cárdenas, colaboradora del programa de La Sexta, ante la hipotética situación que planteaba el presentador que nuevamente entraba en escena para hablar alto y claro sobre Los Javis.

«Claro, es que ahora con Andy y Lucas, ya teníamos problemas porque no sabíamos quién era Andy y quién era Lucas; ahora, con los dos Javis tampoco sabríamos si eres de Javi 1 o de Javi 2. Yo es que veo a los dos iguales, no sé quien es el Ambrossi y el Calvo», apuntaba Alfonso Arús que para cerrar la charla dejaba claro qué iba a pasar con Los Javis: «Bueno, pero no van a acabar como Andy y Lucas».